Avioni “Boeing” me 140 persona në bord përplaset me balonën e motit, piloti shmang tragjedinë

Lajmifundit / 23 Tetor 2025, 18:36
Bota

Avioni “Boeing” me 140 persona në bord përplaset me

Një aksident ajror që mund të kishte përfunduar në tragjedi.

Mjeti fluturues i linjës “United Airlines” u përfshi në një përplasje me një balonë për mbledhjen e të dhënave të motit.

Kjo përplasje raportohet se shkaktoi dëme të konsiderueshme në xhamin e përparmë të “Boeing 737 Max”.

Megjithatë, mënyra se si balona arriti të kalonte trajektoren e fluturimit – pasi nuk duhet të jetë në të njëjtën lartësi si avionët komercialë, privatë dhe ushtarakë – tani do të duhet të zbulohet nga hetuesit e NTSB-së. Ky përmbysje përjashton hipotezën origjinale të “mbeturinave hapësinore”.

Avioni, i cili u nis nga Denveri për në Los Angeles, kishte 134 pasagjerë dhe 6 anëtarë të ekuipazhit, 2 pilotë dhe 4 asistentë fluturimi.

Tridhjetë e tetë minuta pas ngritjes, dhe ndërsa fluturonte me një shpejtësi prej 636 kilometrash në orë, në një lartësi prej 36 mijë këmbësh, Boeing 737 Max u godit nga diçka.

Goditja shkaktoi dëme të konsiderueshme në xhamin e përparmë dhe kapiteni, i cili u plagos nga mbeturinat, kërkoi të ulte lartësinë e fluturimit dhe të shkonte drejt aeroportit më të afërt.

Për fat të mirë ata ruajtën lartësinë dhe ekuilibrin aerodinamik, duke shmangur më te keqen.

