Ushqimet që shkaktojnë erën e keqe të gojës!
Në të vërtetë, disa nga ushqimet më të mira mund të shkaktojnë erë të keqe të gojës.
Ushqimet që Shkaktojnë Erën e Keqe të Gojës – Si ta Largoni atë
Sigurisht që kjo nuk do të thotë se ju duhet të ndaloni së ngrëni këto prodhime të shëndetshme.
Por thjesht të jeni të vetëdijshëm për këtë gjë, në mënyrë që të mund të merrni masat e duhura.
Mishi
Bakteret e duan proteinën që mishi përmban. Ndërkohë që ju konsumoni mish, përbërjet e amoniakut çlirohen duke shkaktuar erë të keqe.
Peshku
Peshku dhe varietetet e konservuara të tij përmbajnë shumë proteina, të cilat siç tashmë e dimë, mund të shkaktojnë një erë të pakëndëshme.
Një tjetër faktor mund të jetë edhe përbërja e quajtur trimetilamina, e cila mund të qëndrojnë në gojë duke shkaktuar aromë të pakëndëshme.
Bulmeti
Bakteret që gjenden në gojën tuaj, ushqehen me aminoacidet që qumështi dhe djathi përmbajnë, duke shkaktuar erën e keqe të gojës.
Kafeja
Përmbajtja e lartë e acidit në kafe, shkakton shtimin e baktereve të këqija në gojë, përgjegjëse për aromën e pakëndëshme.
Githashtu, pijet me kafeinë ju thajnë gojën dhe kur keni më pak pështymë, krijohet një ambient ideal, ku bakteret dhe kërpudhat me erë të keqe rriten.
Agrumet
Njësoj si me kafenë, nivelet e larta të acidit tek agrumet janë një terren shumimi për bakteret.
Për më tepër, frutat përmbajnë sheqer, me të cilin bakteret e këqija ushqehen dhe shtohen.
Si ta shmangni erën e keqe të gojës
Nëse jeni duke përjetuar erë të keqe të gojës pasi keni ngrënë këto ushqime, mënyra më e mirë për ta luftuar është pastrimi i dhëmbëve.
Pastroni dhëmbët me pe për të hequr mbeturinat e ushqimit dhe më pas lajini ato me pastë dhëmbësh.
Gjithashtu, shpëlarja me solucion larës për gojën ose shpëlarja me ujë mund t’ju ndihmojnë përkohësisht.
Përtypja e çamçakëzit pa sheqer, mund të stimulojë prodhimin e pështymës, e cila pastron grimcat e ushqimit.
Ju mund të konsumoni edhe ushqime krokante (karota ose mollë), të cilat mund të gjenerojë më shumë pështymë.