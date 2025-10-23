LEXO PA REKLAMA!

OBSH: Nevojiten të paktën 7 miliardë dollarë për të rindërtuar sistemin shëndetësor të Gazës

Lajmifundit / 23 Tetor 2025, 18:25
Bota

OBSH: Nevojiten të paktën 7 miliardë dollarë për

Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se pret që të paktën 7 miliardë dollarë të nevojiten vetëm për të rindërtuar sistemin shëndetësor të Gazës, ndërsa theksoi se situata e urisë mbetet “katastrofike”.

Nuk ka spitale plotësisht funksionale në Gaza dhe vetëm 14 nga 36 janë në funksion. Ka një mungesë të madhe të ilaçeve dhe personelit thelbësor shëndetësor”, u tha gazetarëve Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, duke paralajmëruar se “kostoja totale e rindërtimit të sistemit shëndetësor të Gazës do të jetë të paktën 7 miliardë dollarë”.

Ndihma humanitare që hyn në Rripin e Gazës është “e pamjaftueshme” dhe nuk e ka përmirësuar situatën në enklavën palestineze të goditur nga uria, u tha drejtori i përgjithshëm i OBSH-së gazetarëve. “Uria është ende e pranishme pasi nuk ka hyrë ushqim i mjaftueshëm” në Rripin e Gazës që nga hyrja në fuqi e armëpushimit dhe “situata mbetet katastrofike”, theksoi ai.

Në të njëjtën kohë, për herë të parë që nga hyrja në fuqi e armëpushimit në Rripin e Gazës dy javë më parë, OBSH ka evakuuar fëmijë të sëmurë rëndë, si dhe fëmijë të tjerë të plagosur, në vende të sigurta.

Tedros shkroi në Platformën X se 41 fëmijë, së bashku me 145 shoqërues, u evakuuan nga Gaza.

Të gjithë pacientët janë fëmijë, tha një zëdhënës i OBSH-së kur u pyet. Për shkak të “shqetësimeve operacionale”, ende nuk mund të zbulohet se në cilat vende do të trajtohen pacientët e vegjël.

“Afërsisht 150,000 pacientë janë ende në pritje të miratimit për të marrë kujdes mjekësor jashtë Gazës”, shkroi Tedros në platformën X. “Ne vazhdojmë t’u bëjmë thirrje vendeve të tregojnë solidaritetin e tyre dhe apelojmë që të hapen të gjitha rrugët për të përshpejtuar transferimin e pacientëve.”

Transferimet e pacientëve kërkojnë leje nga autoritetet izraelite që kontrollojnë aksesin në Rripin e Gazës. Armëpushimi i fundit në Gaza hyri në fuqi më 10 tetor, megjithëse që atëherë ka pasur shkelje periodike nga të dyja palët.

