Grabitja e muzeut të Luvrit, pamjet nga momenti i arratisjes së autorëve (VIDEO)
Një video e re po qarkullon në rrjetet sociale ndërsa duket momenti kur hajdutë e Muzeut të Luvrit arratisen pas vjedhjes. Në video duken hajdutët në koshin e ashensorit që përdorën për t’u ngjitur në ballkonin e muzeut.
Ata shihen të qetë teksa ashensori brenda pak sekondash i ul ata nga balloni dhe më pas arratisen me skuter. Deri më tani, nuk ka qenë e mundur të përcaktohet me siguri se ku dhe kush e ka xhiruar videon.
Siç shihet, njëri nga autorët mban veshur një jelek si punonjës dhe tjetri një helmetë motoçiklete, ndërsa rrobat e tyre janë të zeza.
“Djemtë janë në skuter “, dëgjohet në atë që duket si një radio dore. “Po ikin, po ikin… Policia është këtu”, vazhdon një zë, ndoshta i personit që po bën videon.
Hajdutët arritën të vidhnin bizhuteri me vlerë 88 milionë euro ndërsa doli në pah mungesa e sigurimit në muzeun e Luvrit.
???????? First footage of the Louvre heist shows burglars fleeing wildly— Visegrád 24 (@visegrad24) October 23, 2025
Initially on a forklift, then on scooters through Paris streets.
Crown jewels worth €88 million were stolen from the Louvre’s Apollo Gallery on Sunday. The heist lasted only 7 minutes and involved 4 suspects. pic.twitter.com/FXS2sl0jLE