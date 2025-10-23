LEXO PA REKLAMA!

Grabitja e muzeut të Luvrit, pamjet nga momenti i arratisjes së autorëve (VIDEO)

Lajmifundit / 23 Tetor 2025, 18:09
Bota

Grabitja e muzeut të Luvrit, pamjet nga momenti i arratisjes së

Një video e re po qarkullon në rrjetet sociale ndërsa duket momenti kur hajdutë e Muzeut të Luvrit arratisen pas vjedhjes. Në video duken hajdutët në koshin e ashensorit që përdorën për t’u ngjitur në ballkonin e muzeut.

Ata shihen të qetë teksa ashensori brenda pak sekondash i ul ata nga balloni dhe më pas arratisen me skuter. Deri më tani, nuk ka qenë e mundur të përcaktohet me siguri se ku dhe kush e ka xhiruar videon.

Siç shihet, njëri nga autorët mban veshur një jelek si punonjës dhe tjetri një helmetë motoçiklete, ndërsa rrobat e tyre janë të zeza.

“Djemtë janë në skuter “, dëgjohet në atë që duket si një radio dore. “Po ikin, po ikin… Policia është këtu”, vazhdon një zë, ndoshta i personit që po bën videon.


Hajdutët arritën të vidhnin bizhuteri me vlerë 88 milionë euro ndërsa doli në pah mungesa e sigurimit në muzeun e Luvrit.

