Avionët e NATO-s përballen me avionin rus mbi Estoni

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 15:58
Bota

Dy avionë italianë F-35 që operonin si pjesë e misionit të patrullimit ajror të NATO-s u ngritën nga Amari, Estoni, në përgjigje të një avioni rus.

Mjeti ajror armik u ndesh gjate kontrollit te hapesires ajrore nga autoritetet ushtarake te aleances.

Pas ketij operacioni, Task Forca Ajrore - Krahu i 32-të dhe Krahu i 6-të - në Bazën Ajrore të Amarit demonstron angazhimin e Aleancës për të mbrojtur dhe ruajtur rajonet e Balltikut dhe krahun e saj lindor, njoftoi Komanda Ajrore Aleate. 

