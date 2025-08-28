Avionët e NATO-s përballen me avionin rus mbi Estoni
28 Gusht 2025
Dy avionë italianë F-35 që operonin si pjesë e misionit të patrullimit ajror të NATO-s u ngritën nga Amari, Estoni, në përgjigje të një avioni rus.
Mjeti ajror armik u ndesh gjate kontrollit te hapesires ajrore nga autoritetet ushtarake te aleances.
Pas ketij operacioni, Task Forca Ajrore - Krahu i 32-të dhe Krahu i 6-të - në Bazën Ajrore të Amarit demonstron angazhimin e Aleancës për të mbrojtur dhe ruajtur rajonet e Balltikut dhe krahun e saj lindor, njoftoi Komanda Ajrore Aleate.