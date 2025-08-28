E rëndë në Rrëshen! Dy të rinjtë kërcënojnë dhe përndjekin 15-vjeçarin
Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 15:54
Aktualitet
Dy kushërinj kanë kërcënuar dhe ndjekur një 15-vjeçar në Rrëshen. Sipas uniformave blu, rasti është denoncuar nga babai i të miturit.
“Dje, ka kallëzuar shtetasi M. R., 60 vjeç, banues në Rrëshen, se shtetasi E. M., 20 vjeç dhe një shtetas 15 vjeç (kushërinj), kanë kanosur dhe përndjekur djalin e tij 15 vjeç. Vijon puna për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë për veprime të mëtejshme“, thuhet në njoftimin e policisë.