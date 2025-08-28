LEXO PA REKLAMA!

Pesë makina përplasen në Fier-Lushnje

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 15:45
Aktualitet

Përplasje në seri mes disa automjeteve në autostradën Fier Lushnje në afërsi të Savrës. 5 mjete janë përplasur njëri pas tjetrit por fatmirësisht vetëm me dëme materiale.

Mberritja e ambulancës ka qenë e kotë pasi asnjë prej të përfshirëve në këtë aksident nuk është lënduar.

Nga aksidenti është shkaktuar trafik i rënduar të cilin e kanë disiplinuar patrulla e policisë së qarkullimit.

Efektivët kanë larguar mjetet për të plotësuar dokumentacionet përkatëse në një vend në afërsi të kryqëzimit të Savrës dhe kështu është bërë e mundur që të lehtësohet trafiku.

Në këtë pjesë të rrugës që vjen drejt ngushtimit në kryqëzimin e Savrës drejtuesit e mjeteve në korsinë e përshpejtimit kërkojnë të hyjnë në korsinë normale dhe kështu aksidentet kanë qenë të shpeshta.

Drejtuesit e mjeteve nuk zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe kryejnë manovra të gabuara.

