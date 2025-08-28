LEXO PA REKLAMA!

Dronët e Rusisë vrasin fëmijë në Ukrainë, goditet edhe zyra e BE në Kiev, Der Leyen telefonon Trump

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 15:51
Bota

Dronët e Rusisë vrasin fëmijë në Ukrainë, goditet

Rusia nisi një sulm të madh me dron gjatë natës kundër qyteteve ukrainase, përfshirë Kievin, duke synuar rajone larg vijave të frontit të vendit.

Numri i viktimave ka qenë i madh, përfshirë fëmijë,  dhe janë shkaktuar dëme të mëdha. Rrjeti elektrik u dëmtua rëndë, duke lënë të paktën 60,000 familje pa energji elektrike.

Selia e delegacionit të BE-së në kryeqytetin ukrainas u dëmtua gjithashtu.  

Von der Leyen siguroi se "stafi i BE-së në Kiev është i sigurt", ndërsa Komisionerja e Lartë e BE-së Kallas thirri të dërguarin rus në Bashkimin Evropian.

Kremlini ka deklaruar se Rusia është e interesuar për negociata, por "po vazhdon operacionin e saj ushtarak" në Ukrainë.  

