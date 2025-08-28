Dronët e Rusisë vrasin fëmijë në Ukrainë, goditet edhe zyra e BE në Kiev, Der Leyen telefonon Trump
Rusia nisi një sulm të madh me dron gjatë natës kundër qyteteve ukrainase, përfshirë Kievin, duke synuar rajone larg vijave të frontit të vendit.
Numri i viktimave ka qenë i madh, përfshirë fëmijë, dhe janë shkaktuar dëme të mëdha. Rrjeti elektrik u dëmtua rëndë, duke lënë të paktën 60,000 familje pa energji elektrike.
Selia e delegacionit të BE-së në kryeqytetin ukrainas u dëmtua gjithashtu.
Von der Leyen siguroi se "stafi i BE-së në Kiev është i sigurt", ndërsa Komisionerja e Lartë e BE-së Kallas thirri të dërguarin rus në Bashkimin Evropian.
Kremlini ka deklaruar se Rusia është e interesuar për negociata, por "po vazhdon operacionin e saj ushtarak" në Ukrainë.