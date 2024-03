"Arma sekrete" që Ukraina po përdor kundër ushtrise së Rusisë

“Në fillim të verës së vitit 2022, kur rrugët për në Kiev ishin ende të mbushura me kufoma të tankeve të djegura, Presidenti Zelensky ftoi drejtuesit e një kompanie të minierave të të dhënave të lidhura me CIA në bunkerin e tij në kryeqytetin ukrainas”, kështu e nis shkrimin e saj The Times.

Nënkryetari ekzekutiv i Palantir, kompania e cila ka ndihmuar Ukrainën për mbrojtje, Louis Mosley deklaroi se Zelensky propozoi një marrëdhënie që do të përcaktonte se si vendi i tij do të luftonte, të cilën e konsideron bindëse.

“Ai bëri një fushë shumë bindëse. Ukraina kishte nevojë të dëshpëruar për mbështetje nga Perëndimi. Ata na kishin identifikuar si kompania më e mirë ‘miltech’ në botë dhe ishin shumë të etur për qasje në teknologjinë tonë”, tha Mosley, në vizitën e tij të 16-të në Kiev.

Pas një udhëtimi të gjatë nga kufiri polak, ekipi i Palantirit mbërriti në Kiev në një kohë kur shtetrrethimi ishte ende duke u zbatuar rreptësisht dhe mbeturinat e luftës, duke përfshirë mbrojtjen kundër tankeve të dhëmbëve të dragoit, u mbushën rrugëve.

“Njerëzit në Kiev kishin pamjen sikur të kishin rruar nga afër, një përvojë afër vdekjes. Kur fole me zyrtarë të qeverisë, ata dukeshin të traumatizuar. Ata kishin qenë disa orë larg, sinqerisht, nga humbja e gjithçkaje: jetët e tyre, familjet e tyre“, tha Mosley.

I konceptuar pas 11 shtatorit dhe i lançuar në vitin 2003, Palantir tani vlerësohet në rreth 54 miliardë dollarë ose 42.8 miliardë dolllarë. Ajo u bashkëthemelua nga një grup sipërmarrësish. Palantir u emërua pas topave të kristaltë që shfaqen në The Lord of the Rings . Klientët e saj të parë përfshinin NSA-në, FBI-në dhe CIA-n, kjo e fundit duke investuar përmes fondit të saj të sipërmarrjes In-Q-Tel.

Duke adoptuar një qëndrim fort pro-perëndimor, Palantir tërhoqi vëmendjen e botës kur teknologjia e tij u përfol se ishte përdorur për të gjetur Osama bin Laden. Por është në Ukrainë , ku është përdorur së bashku me Starlink të Elon Musk, satelitët e të cilit kanë mbajtur ushtarët ukrainas të lidhur me internetin, që ka patur ndoshta ndikimin më të madh, duke ndihmuar një ushtri shumë më të vogël të mbajë veten kundër një fuqie botërore. , duke nxitur pyetje më të gjera në lidhje me përdorimin e AI në luftë.

“A janë të rrezikshme këto gjëra? Po! or ose ne do t’i kontrollojmë ata ose kundërshtarët tanë do t’i kontrollojnë”, tha Karp, shefi ekzekutiv i Palantirit, vitin e kaluar.

Duke grumbulluar sasi të mëdha të dhënash, firma u ofron komandantëve ukrainas një pamje të plotë të fushëbetejës, nga anijet luftarake që lundrojnë në Detin e Zi, tek tanket që rrotullohen nëpër Donbas e deri te avionët luftarakë që lëshojnë raketa lundrimi nga ajri.

The Times shkruan se qëllimi është që Kievi të marrë vendime të shpejta, duke e lejuar atë të tejkalojë burokracinë e ushtrisë ruse nga epoka sovjetike nga lart-poshtë. Pavarësisht disa nervozizmit fillestar për ndarjen e algoritmeve të tilla të fuqishme, Palantir duket se ka gjetur një partner ideal në Ukrainë, një vend i njohur për skenën e tij teknologjike të lulëzuar.

“Para luftës, Ukraina ishte kthyer në një dyqan të jashtëm për kompanitë e teknologjisë perëndimore. Kur Rusia pushtoi, jo vetëm që kishit këtë popullatë shumë teknike me inxhinierë të mrekullueshëm, por ata ishin gjithashtu të njohur gjerësisht me softuerin perëndimor”, tha Mosley.

Më shumë se një mijë anëtarë të forcave të armatosura të Ukrainës, të vendosur në selinë e brigadës në të gjithë vendin, po përdorin softuerin e Palantir.

Më shumë objektiva se municion:

Softueri i Palantir përdor AI për të shpejtuar vendimmarrjen tradicionale ushtarake. Në zemër të kësaj është MetaConstellation, një program që i lejon Ukrainës të krijojë një pamje të detajuar të asaj që rusët po bëjnë.

Qindra satelitë komercialë që rrotullohen rreth Tokës çdo ditë bëjnë foto të forcave ruse, por MetaConstellation zgjedh imazhet më të dobishme dhe të detajuara, shpesh duke përdorur radarin me hapje sintetike (SAR) për të parë nëpër retë për të kapur grumbullimet e trupave ose lëvizjet e anijeve.

The Times shkruan se bazuar në këto llogaritje, çdo njësi e ushtrisë ukrainase më pas mund të drejtohet në kontributin e saj më efektiv në luftën e asaj dite. Për shkak të përhapjes së satelitëve dhe telefonave inteligjentë, lufta në Ukrainë besohet të jetë konflikti më i dokumentuar në histori. Duke përdorur inteligjencën artificiale të Palantirit për të gjetur një sërë fotosh, videosh dhe dëshmish dëshmitarësh, kryeprokurori ukrainas ka regjistruar detaje të 124,000 krimeve të mundshme.

Shtrirja globale nga Kievi në Tel Aviv:

Jashtë Ukrainës, kontrolli i Palantirit në fusha të shumta të qeverisë është kritikuar nga aktivistët e privatësisë, të shqetësuar për implikimet e një kompanie private shumë miliarda dollarëshe që menaxhon të dhënat publike. Kompania ka qenë gjithashtu nën kritika kohët e fundit, jo më pak nga stafi i saj, për një marrëveshje të arritur me Forcat e Mbrojtjes të Izraelit për të furnizuar teknologjinë për luftën në Gaza.

Por në Ukrainë, kompania amerikane vlerësohet si një partner i ngushtë, vlera e së cilës rritet edhe pse republikanët ngecin në një paketë të re ndihme prej 60 miliardë dollarësh. Ndërsa Kievi po mbaron municionet, bëhet gjithnjë e më thelbësore që çdo predhë, raketë dhe raketë e mbetur të gjejë objektivin e saj./tch