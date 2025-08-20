Analiza e CNN: Pse Putini nuk është gati të takohet me Zelenskyn dhe mund të mos jetë kurrë?
Pas njoftimit të Shtëpisë së Bardhë për një takim të mundshëm mes presidentit rus Vladimir Putin dhe atij ukrainas Volodymyr Zelensky, Kremlini ka treguar se një marrëveshje konkrete për momentin nuk ekziston.
Ndihmësi i Putinit, Yury Ushakov, deklaroi se diskutimi për të rritur nivelin e përfaqësuesve është në konsideratë, por pa specifikuar emrat e udhëheqësve dhe pa garanci se kjo do të përfshinte takimin e presidentëve. Ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov, shtoi se Rusia nuk refuzon forma të punës dypalëshe ose tripalëshe, por çdo kontakt me zyrtarë të lartë duhet të përgatitet me kujdes.
CNN thekson se kjo nuk është surprizë. Konflikti filloi pas njohjes njëanshme të pjesëve të Donetsk dhe Luhansk si republika të pavarura dhe retorika e Putinit e lidh Ukrainën ngushtë me Rusinë, duke e bërë të vështirë një dialog të barabartë me Zelensky-n.
Ekspertët politikë, përfshirë Orysia Lutsevich nga Chatham House, argumentojnë se një takim, nëse ndodh, do të ishte ndryshim dramatik i qëndrimit të Putinit dhe i vështirë për t’u shpjeguar popullit rus, i ekspozuar prej propagandës ndaj Ukrainës dhe presidentit të saj.
Tatiana Stanovaya thekson se Putini mund të pranojë një takim vetëm nëse ka shanse reale për të arritur objektivat e tij, përfshirë presion ndaj Ukrainës për të bërë lëshime. Aktualisht, Zelensky ka refuzuar kërkesat kyçe të Rusisë, duke përfshirë dhënien e territoreve ende nën kontroll ukrainas.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se kishte nisur përgatitjet për takim. Megjithatë, Rusia vazhdoi ofensivën e saj, duke përdorur 270 dronë dhe 10 raketa mbi qytete ukrainase të hënën në mbrëmje, duke treguar se presioni ushtarak mbetet një alternativë e fuqishme.
Analiza e CNN thekson se, përtej deklaratave diplomatike, shanset për një takim real dhe efektiv mes dy presidentëve mbeten të ulëta, dhe negociatat duket se janë më shumë një lojë strategjike sesa një kompromis i vërtetë.