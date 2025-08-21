LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Akuzohet për vrasjen e nënës dhe njerkut, 17-vjeçarja qan me ngashërim pasi gjykata i refuzon lirimin me kusht

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 10:03
Bota

Akuzohet për vrasjen e nënës dhe njerkut, 17-vjeçarja qan

Sarah Grace Patrick, një adoleshente 17-vjeçare nga Georgia, është përballur me një moment dramatik në gjykatë, pasi u njoftua se do të mbahet në paraburgim pa të drejtë lirimi me kusht, ndërkohë që akuzohet për vrasjen e nënës së saj, Kristin Brock, dhe njerkut, James Brock. Vajza, e cila fillimisht u paraqit në gjykatë me një buzëqeshje të gjerë, shpërtheu në lot sapo gjyqtari dha vendimin, ndërsa të afërmit e viktimave reaguan me psherëtima lehtësimi dhe falënderime të qeta.

Sipas autoriteteve, më 20 shkurt të këtij viti, çifti Brock u gjet i qëlluar me armë në gjumë në shtëpinë e tyre në Carrollton, rreth 70 km nga Atlanta. Sarah, që ndodhej në shtëpi në momentin e ngjarjes, ishte ajo që telefonoi 911, pasi motra e saj pesëvjeçare gjeti trupat e pajetë. Për muaj me radhë, ajo u paraqit publikisht si vajza e pikëlluar, madje kontaktoi kanale “true crime” në TikTok për të “ndihmuar” në zbardhjen e rastit. Por policia më pas tha se kishte në dorë një “mal provash” digjitale dhe fizike që çuan në arrestimin e saj më 9 korrik.

Gjatë seancës për kërkesën e lirimit me kusht, babai biologjik i Sarah-s, Doniel ‘DJ’ Patrick, u largua nga salla i përfshirë nga emocionet, ndërsa mbështetësit e saj u mblodhën jashtë me bluza që mbanin mbishkrimin “I Stand With Sarah Grace”. Në anën tjetër, dëshmitarja më prekëse ishte motra e viktimës, Kim Bowling, e cila përshkroi me dhimbje momentin kur imagjinon vëllain dhe kunatën e saj të përballen me vdekjen në gjumë, dhe traumën e thellë që do të mbetet te vogëlushja pesëvjeçare që i gjeti.

Avokatja mbrojtëse e Sarah-s paraqiti gjashtë dëshmitarë dhe tetë letra karakteri për të kërkuar lirimin e saj, duke pretenduar se ajo nuk përbën rrezik për shoqërinë. Por gjykatësi vendosi se shteti kishte “plotësuar barrën e provës” dhe vendosi që adoleshentja të qëndrojë në burg deri në gjyqin e saj, i parashikuar për 5 janar 2026. Deri atëherë, ajo do të mbahet në izolim për shkak të moshës dhe sigurisë.

Ndërkohë, Daily Mail ka zbuluar detaje të reja për fëmijërinë e trazuar të Sarah-s, përfshirë një betejë të ashpër kujdestarie mes prindërve dhe akuza për abuzim me drogë nga ana e nënës dhe njerkut. Familjarët e viktimave kanë hedhur poshtë çdo përpjekje për të zhvendosur fajin te e kaluara e tyre, duke e quajtur këtë “justifikim të padenjë” për një vrasje brutale.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion