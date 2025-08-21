LEXO PA REKLAMA!

E dhunuan më pas tentuan ta vrasin me armë, zbardhet plagosja e 28-vjeçarit në Hamallaj, dy të arrestuar dhe dy në kërkim

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 09:46
Aktualitet

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur më 20 gusht 2025, rreth orës 17:00, në fshatin Hamallaj, Sektor, Njësia Sukth, Durrës, në zonën e bregut të detit Adriatik. Konflikti ka lindur për motive të dobëta, konkretisht për parkimin e një automjeti përpara zonës së plazhit të shtetasit A. L., 37 vjeç. Ngjarja filloi me përdorim të sendeve të forta dhe më pas u kalua në përdorimin e armëve të zjarrit që i mbaheshin pa leje.

Si pasojë e përleshjes, shtetasi L. R., 28 vjeç, banues në Kolesjan, Kukës, u plagos me armë zjarri dhe ndodhet aktualisht në Spitalin e Traumës në Tiranë, jashtë rrezikut për jetën.

Nga veprimet e para hetimore, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve:

• A. L., 37 vjeç, banues në Hamallaj, Durrës, i dyshuar për kryerjen e veprave penale “Vrasja me dashje, mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, i armëve shpërthyese dhe municioneve”;
• A. S., 18 vjeç, banues në Borakë, Shijak, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”.

Gjithashtu, u shpallën në kërkim:
• A. L., 44 vjeç, banues në Hamallaj, Durrës, i dyshuar për kryerjen e veprave penale “Vrasja me dashje, mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, i armëve shpërthyese dhe municioneve”;
• S. L., 21 vjeç, banues në Hamallaj, Durrës, i dyshuar për kryerjen e veprave penale “Vrasja me dashje, mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, i armëve shpërthyese dhe municioneve”.

Gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes, policia gjeti sende të forta si bishta druri të përdorur në konflikt. Gjithashtu, gjatë kontrollit në lokalin e shtetasit të arrestuar A. S., u sekuestruan dy thika, të cilat mbaheshin pa leje dhe do të shërbejnë si prova materiale për dokumentimin e plotë ligjor të ngjarjes.

Policia vijon punën për identifikimin dhe kapjen e të dyshuarve të shpallur në kërkim, ndërsa materialet procedurale i kanë kaluar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.

Ngjarja ka tronditur zonën dhe tregon rritjen e tensioneve për motive të vogla, ku përdorimi i dhunës dhe armëve të zjarrit ka qenë një pasojë e menjëhershme.

