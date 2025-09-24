Në Shqipëri janë futur tre ngarkesa nga Greqia dhe Italia me pjeshkë dhe rrush të kontaminuar me pesticide
Tre ngarkesa me fruta me pesticide kanë hyrë në Shqipëri gjatë muajit shtator. Më konkretisht bëhet fjalë për një ngarkesë me pjeshkë nga Greqia, një ngarkesë me rrush të kuq francez nga Greqia, si dhe një ngarkesë me rush tavoline (varieteti Red Globe) të ardhur nga Italia
Lajmi bëhet me dije nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU), i cili thotë se i ka bllokuar ngarkesat, pasi nga analizat laboratorike të kryera, frutat kanë rezultuar se niveli i pesticideve ka qenë më i lartë se norma e lejuar dhe kanë qenë me risk mbi shëndetin e njeriut.
Konkretisht është konstatuar me praninë mbi normë të mbetjes së pesticidit Propamocarb, në ngarkesën me rrush nga Greqia. Ky produkt raportohet se është gjetur nga inspektorët në një supermarket në Lezhë, me një sasi prej afërsisht 800 kg.
Po ashtu pas kontrolleve, ka rezultuar se produkti rrush tavoline (varieteti Red Globe) i importuar nga Italia, është konstatuar me praninë e mbetjes së pesticidit Bitertanol.
Gjithashtu, AKU bën me dije se produkti pjeshkë, i importuar nga Greqia, është konstatuar me praninë mbi normën e lejuar të mbetjes së pesticidit Phosmet.
Autoriteti përkatës thotë se ka njoftuar kompanitë importuese që të tërheqin produktet me pesticide dhe në rast se kanë ende në gjendje, ta asgjësojnë atë. Nuk dihet nëse ka patur sasi të konsumuar nga qytetarët apo jo.
DETAJET E DHËNA NGA AKU PËR TË TREJA RASTET
Njoftim për konsumatorin nga RASFF
Bazuar në kontrollet zyrtare të kryera nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka rezultuar se produkti pjeshkë, i importuar nga Greqia, pas analizimit është konstatuar me praninë mbi normë të mbetjes së pesticidit Phosmet, me risk për shëndetin e njeriut.
PËRSHKRIMI I PRODUKTIT:
Kategoria e produktit: fruta – perime
Emri i produktit: pjeshkë
Vendi i origjinës: Greqi
Operatori i biznesit ushqimor ka njoftuar subjektet, ku ka shpërndarë produktin, për kthimin e tij në rast se e kanë ende në gjendje.
AKU për këtë rast ka bërë njoftimin përkatës pranë kategorisë së Njoftimeve RASFF.
Njoftim për konsumatorin nga RASFF
Bazuar në kontrollet zyrtare të kryera nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka rezultuar se produkti “rrush i kuq francez” i importuar nga Greqia, pas analizimit është konstatuar me praninë mbi normë të mbetjes së pesticidit Propamocarb, me risk për shëndetin e njeriut.
PËRSHKRIMI I PRODUKTIT:
Kategoria e produktit: fruta – perime
Emri i produktit: rrush i kuq francez
Vendi i origjinës: Greqi
AKU pas kryerjes së kontrolleve dhe ndjekjes së gjurmueshmërisë, ka bllokuar sasinë në gjendje të produktit të konstatuar me qëllim asgjësimin.
AKU ka kryer edhe për këtë rast njoftimin përkatës pranë kategorisë së njoftimeve RASFF.
Njoftim për konsumatorin nga RASFF
Bazuar në kontrollet zyrtare të kryera nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Pikën e Inspektimit Kufitar në Durrës, ka rezultuar se produkti rrush tavoline (varieteti Red Globe) i importuar nga Italia, pas analizimit është konstatuar me praninë e mbetjes së pesticidit Bitertanol, me risk për shëndetin e njeriut.
PËRSHKRIMI I PRODUKTIT:
Kategoria e produktit: Fruta – perime
Emri i produktit: Rrush tavoline (varieteti Red Globe)
Vendi Origjinës: Italia
AKU pas verifikimit të kryer, ka bllokuar në subjekt të gjithë sasinë e importuar, duke mos e lejuar shpërndarjen në treg, deri në procesin e asgjësimit të tij.
AKU për këtë rast ka bërë njoftimin përkatës pranë kategorisë së Njoftimeve RASFF.