Aeroplani i Air China bën ulje emergjente në Siberinë perëndimore, shkak një defekt në motor
Një aeroplan i Air China me 265 pasagjerë pësoi një defekt në motor ndërsa ishte duke udhëtuar për në Pekin, tha linja ajrore të hënën.
Ekuipazhi i fluturimit u devijua në aeroportin e Nizhnevartovsk në Siberinë perëndimore , tha Autoriteti Rus i Aviacionit Civil (Rosaviatsia).
Vendimi u mor për arsye sigurie, pasi defekti u zbulua gjatë fluturimit dhe bëri të nevojshme një ndryshim të planit.
Siç u bë e ditur, Air China dërgoi menjëherë një aeroplan rezervë në Nizhnevartovsk, i cili ishte planifikuar të mbërrinte më vonë po atë ditë, me qëllim transportimin e pasagjerëve në mënyrë të sigurt në destinacionin e tyre përfundimtar, Pekinin.