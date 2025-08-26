LEXO PA REKLAMA!

Aeroplani i Air China bën ulje emergjente në Siberinë perëndimore, shkak një defekt në motor

Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 16:39
Bota

Aeroplani i Air China bën ulje emergjente në Siberinë

Një aeroplan i Air China me 265 pasagjerë pësoi një defekt në motor ndërsa ishte duke udhëtuar për në Pekin, tha linja ajrore të hënën. 

Ekuipazhi i fluturimit u devijua në aeroportin e Nizhnevartovsk në Siberinë perëndimore , tha Autoriteti Rus i Aviacionit Civil (Rosaviatsia).

Vendimi u mor për arsye sigurie, pasi defekti u zbulua gjatë fluturimit dhe bëri të nevojshme një ndryshim të planit.

Siç u bë e ditur, Air China dërgoi menjëherë një aeroplan rezervë në Nizhnevartovsk, i cili ishte planifikuar të mbërrinte më vonë po atë ditë, me qëllim transportimin e pasagjerëve në mënyrë të sigurt në destinacionin e tyre përfundimtar, Pekinin.

 

