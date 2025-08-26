Halla e dy motrave Dhimaku: Na ikën çupat! Djali i vogël ende nuk e di
Dhimbja e madhe ka kapluar familjen e dy motrave Dhimaku që humbën jetën tragjikisht në aksidentin në Sarandë pasi makina e tyre u aksidentua nga makina e 23 vjeçarit, Kevin Norra, i cili rezultoi se ishte nën efektin e alkoolit.
Elvisa dhe Rezina kishin dalë mbrëmjen e 24 gushtit nga shtëpia për të shkuar në Sarandë, aty ku punonin për të ndihmuar familjen, por 30 minuta pas largimit nga banesa, familjarët u njoftuan për tragjedinë.
Ndërsa fjalë nuk kanë për të përshkruar tragjedinë që po përjetojnë, halla, xhaxhai dhe daja i vajzave duke folur për korrespondentin e Top Channel Mikel Marsi, bëjnë apel që të ndihmohet familja për kurimin e djalit të tyre të vetëm 7 vjeçar, i cili vuan nga leuçemia.
Ata thonë se ai ende nuk e di lajmin e vdekjes së dy motrave, ndërsa e kanë larguar edhe nga banesa për të mos kuptuar ende se çfarë ka ndodhur. Ata shtojnë se më i vogli i familjes ishte shumë i lidhur me dy motrat e tij, 22 dhe 20 vjeçe, dhe se i druhen përkeqësimit të shëndetit të tij kur të mësojë humbjen e tyre.
“Jetojmë në këtë dhimbje kaq të madhe, nuk mund të flas shumë. Dy çupat më ikën, nuk kthehen më. Në mbrëmje çupat kishin dalë për të shuar në punë. Punonin dy punë për shërimin e vëllait. Erdhën në shtëpi nga puna, u qetësuan dhe u nisën për punë sërish se punonin në Sarandë, shisnin misra…. 30 minuta pasi ikën erdhi lajmi. Ikën!
Djali nuk di gjë për këtë, ai ishte shumë i lidhur me to. E kemi larguar nga shtëpia. Kushdo që mundet të na ndihmojë që të kurojmë djalin, dhe ta shpëtojmë”, u shpreh halla e tyre mes lotësh.