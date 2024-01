Abuzoi për 7 vite me vajzën e mitur të partneres, policia greke arreston 56-vjeçarin shqiptar

Kozma Papa 56-vjeçari me origjinë nga fshati Dhrovjan i Sarandës është arrestuar nga policia greke, me akuzën e përdhunimit të një të miture.

Mediat greke, bëjnë me dije se Papa, duke përfituar nga shoqëria që kishte me nënën e të miturës, hynte në banesë për abuzoi me vajzën e vogël kur ajo ishte vetëm 8-vjeç. Sipas autoriteteve greke, ky episod është kryer për 7 vite rresht.

E mitura u tregoi hetuesve se autori kryente akte seksuale me të që në moshën 8 vjeç dhe vazhdonte ende deri para pak ditësh.

Madje, herën e fundit që ata patën një kontakt, ajo ishte detyruar t’i dërgojë autorit edhe një foto intime të saj. Ajo tha se kishte frikë ta denonconte pasi shqetësohej për sigurinë e saj dhe të mamasë së saj.

Ka qenë nëna e vajzës që zbuloi rastësisht fotot e vajzës së saj në telefonin e autorit dhe pasi verifikoi vërtetësinë e fakteve ,e denoncoi atë në polici dhe prokurori.

Menjëherë ai u arrestua dhe pritet të përballet me vepra të dënueshme të parashikuara në 7 nene të kodit penal për krimet ndaj të miturve nën 14 vjeç.

Ai do të dërgohet në gjykatë për masë sigurie paraditen e së hënës.