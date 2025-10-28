377 miliardë euro investime, ky është plani gjigant i riarmatimit të Gjermanisë
Kancelari Friedrich Merz ka premtuar shumë: Qeveria e tij dëshiron ta bëjë Bundeswehr-in "ushtrinë më të fortë konvencionale në Evropë". Për ta arritur këtë, ajo duhet të marrë "të gjitha burimet financiare që i nevojiten".
Pesë muaj më vonë, ky njoftim po merr formë konkrete. Dokumentet e brendshme qeveritare të siguruara nga Politico tregojnë se Bundeswehr synon të punojë për një riarmatim gjithëpërfshirës. Sipas një liste prej 39 faqesh - një përmbledhje planifikimi e prokurimeve të planifikuara të mbrojtjes - investimet totale të dëshiruara në sektorët tokësorë, ajrorë, detarë, hapësirë dhe kibernetikë arrijnë në 377 miliardë euro. Të marra së bashku, kjo përfaqëson një plan gjithëpërfshirës për modernizimin e vonuar të Bundeswehr-it - me një fokus të qartë në industrinë vendase.
Koha nuk është rastësi. Që nga pranvera, qeveria Merz ka shtyrë përpara një model të ri financimi. Shpenzimet e mbrojtjes do të përjashtohen përgjithmonë nga frena e borxhit. Kjo do të mundësonte një rritje afatgjatë të buxhetit të mbrojtjes - përtej fondit special prej 100 miliardë eurosh pothuajse të shterruar nga mandati i Kancelarit Olaf Scholz (SPD).
Pas rregullimeve të mëtejshme në listë, projektet më vonë do t'i paraqiten Komitetit të Buxhetit të Bundestagut në transhe më të vogla sapo të jenë gati për vendimmarrje. Të gjitha prokurimet mbi 25 milionë euro kërkojnë miratimin e komitetit.
Sipas dokumenteve, Bundeswehr po planifikon rreth 320 projekte të reja armatimi dhe pajisjesh në ciklin e ardhshëm buxhetor. Nga këto, 178 tashmë kanë një kontraktor të caktuar, ndërsa pjesa tjetër janë të hapura - një tregues se shumë projekte janë ende në fazën e planifikimit. Kompanitë gjermane dominojnë projektet e finalizuara tashmë: rreth 160 projekte me vlerë afërsisht 182 miliardë euro janë nga ofrues vendas.
Sipas dokumentit, Rheinmetall do të ishte përfituesi kryesor: Kompania me seli në Dyseldorf dhe degët e saj paraqiten në 53 linja projektesh me një vëllim total prej më shumë se 88 miliardë eurosh. Rreth 32 miliardë euro do të rrjedhin direkt në Rheinmetall, me 56 miliardë euro të tjera për degët dhe sipërmarrjet e përbashkëta - për shembull, për programet e tankeve Puma dhe Boxer, të cilat operohen së bashku me kompaninë e mbrojtjes KNDS.
Në përputhje me rrethanat, 687 automjete luftarake këmbësorie Puma - 662 automjete luftarake dhe 25 transportues të blinduar personeli - do të dorëzohen deri në vitin 2035. Në fushën e mbrojtjes ajrore, Bundeswehr planifikon të blejë 561 sisteme Skyranger 30 për mbrojtje nga dronë dhe mbrojtje nga afër, një projekt i Rheinmetall nën menaxhimin e vet. Kjo do të plotësohet nga miliona granata dhe fishekë pushkësh.
Sipas dokumentit, Bundeswehr planifikon të blejë 14 sisteme të plota Iris-T SLM me vlerë 3.18 miliardë euro, 396 raketa Iris-T SLM për 694 milionë euro dhe 300 raketa me rreze të shkurtër veprimi Iris-T LFK për 300 milionë euro. Kjo arrin në rreth 4.2 miliardë euro - një nga programet më të mëdha të vetme në fushën e mbrojtjes ajrore. Dronët gjithashtu po luajnë një rol më të rëndësishëm në plane. Bundeswehr synon të pajisë flotën e saj të armatosur Heron-TP, të operuar së bashku me IAI të Izraelit, me municione të reja për rreth 100 milionë euro. (A2 Televizion)