Mbi 2500 policë mësyjnë favelat e Rios, 64 të vdekur nga operacioni kundër bandave në Brazil
Të paktën 64 persona kanë mbetur të vrarë në një operacion masiv policor kundër krimit të organizuar në Rio de Janeiro, ku janë përfshirë 2,500 oficerë policie dhe 32 automjete të blinduara.
Një burim nga zyra e guvernatorit të shtetit i konfirmoi numrin e viktimave mediave braziliane, duke bërë me dije se mes viktimave janë edhe katër oficerë policie.
Operacioni më vdekjeprurës policor në Brazil vjen vetëm disa ditë para se Rio de Janeiro të presë ngjarje të mëdha të lidhura me konferencën për klimën COP30.
“Ne qëndrojmë të vendosur kundër narkoterrorizmit”, shkroi guvernatori Claudio Castro në mediat sociale, duke njoftuar operacionin në favelat Alemão dhe Penha.
Operacioni u përshkrua nga qeveria si më i madhi i kryer ndonjëherë kundër bandës Comando Vermelho. Të paktën 56 persona u arrestuan, ndërsa autoritetet u përpoqën të ekzekutonin 250 urdhër-arreste, thuhet në deklaratë.
Rreth 50 shkolla dhe institucione shëndetësore pezulluan operacionet për shkak të përleshjeve, ndërsa linjat e autobusëve u modifikuan për të shmangur zonat me të shtëna.
Rio do të presë Samitin e Kryetarëve të Bashkive të C40 dhe Çmimin Earthshot të Princit William javën e ardhshme, me pjesëmarrjen e personazheve të famshëm, përfshirë Kylie Minogue dhe kampionin katër herë të botës në Formula 1, Sebastian Vettel.
Të dy ngjarjet janë pjesë e përgatitjeve për konferencën e OKB-së për klimën COP30, e cila do të mbahet në Belém, Brazilin verior, nga 10 deri më 21 nëntor.
Operacionet policore në shkallë të gjerë nuk janë të rralla përpara ngjarjeve ndërkombëtare në Rio, i cili ka pritur Kupën e Botës 2014, Lojërat Olimpike 2016, samitin e G20 2024 dhe samitin e BRICS në fillim të këtij viti.