Vrau me thikë vizitorin nga Tirana pas sherrit për xhiron me kalë, arrestohet autori 63-vjeçar në Berat

Lajmifundit / 28 Tetor 2025, 20:58
Aktualitet

Vrau me thikë vizitorin nga Tirana pas sherrit për xhiron me

Arrestohet autori i vrasjes me thikë në lagjen “Kala” në Berat, Kristo Mema (alias Kostandin Hoxha), 63-vjeç.


Mësohet se ai u gjet i fshehur tek “Shpella e Memecit”, pranë Kishës përballë Urës së Goricës.

63-vjeçari goditi me thikë vizitorin nga Tirana, Keli Hoxha, 42 vjeç, duke i shkaktuar vdekjen.

Mes tyre pati një sherr për fotot dhe xhiron me kalë. 42-vjeçari nga Tirana ndodhej në Berat si vizitor, ndërsa Kristo Mema, autori i krimit, ofronte shërbimet e tij me kalë për turistët në lagjen “Kala”.

Si ndodhi krimi



Një vrasje me thikë tronditi pasditen e sotme në lagjen “Kala” në Berat. Një 42-vjeçar, që ishte atje për të vizituar Kalanë e Beratit së bashku me familjen, ka rënë pre e thikës së një 63-vjeçari, që ofronte shërbimet e tij me kalë për turistët në lagjen “Kala”.

Mësohet se viktima është konfliktuar me autorin Kristo Mema (alias Kostandin Hoxha) për fotot dhe xhirot me kalë dhe në debat e sipër autori ka nxjerrë thikën dhe e ka qëlluar disa herë.

Pas kësaj, autori është larguar nga vendngjarja, ndërkohë që 42-vjeçari Keli Hoxha është transportuar me ambulancë drejt Spitalit Rajonal Berat. Ai nuk ka mundur dot t’i mbijetojë plagëve të marra dhe ka humdur jetën sapo ka mbërritur në spital.

