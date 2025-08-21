Krim në familje në SHBA, gruaja vret bashkëshortin e sëmurë dhe dy fëmijët, më pas vret veten
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në New Hampshire të SHBA-së, ku një grua 34-vjeçare, Emily Long, vrau bashkëshortin e saj, Ryan Long, 48 vjeç, dhe dy fëmijët e tyre, një vajzë 8 vjeç dhe një djalë 6 vjeç, para se të vetëvritej.
Hetimet paraprake tregojnë se të dy fëmijët u qëlluan në kokë, ndërsa burri i saj, i sëmurë rëndë, pësoi plagë të shumta. Fëmija i tretë, 3-vjeçari, u gjet gjallë dhe ndodhet nën kujdesin e familjarëve.
Para ngjarjes, Emily kishte ndarë në rrjetet sociale shqetësimet dhe vështirësitë e familjes për shkak të sëmundjes së bashkëshortit. Autoritetet po vazhdojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të tragjedisë.