Tentuan të kalonin kufirin me automjetin ku fshihnin drogë, arrestohen dy persona në Morinë

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 11:20
Aktualitet

Dy persona u arrestuan në Pikën Kufitare të Morinës pasi tentuan të kalonin kufirin me një automjet ku fshihnin drogë.

Në pranga u vunë 29-vjeçari Rajmond Veliqi nga Kosova dhe 31-vjeçari Mehmet Centinkaya nga Turqia, me banim në Gjermani. Droga u gjet e fshehur në kroskotin e makinës, ndërsa shqiptarit iu sekuestrua edhe kanabis në formë çokollate pas kontrollit fizik.

Njoftimi i Policisë:

“Gjatë kontrollit në automjet, shërbimet e Policisë gjetën të fshehur në kroskot, një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis, ndërsa gjatë kontrollit fizik, shtetasit R. V. iu gjet një sasi lënde e dyshuar kanabis në formë çokollate. Lënda e dyshuar narkotike kanabis u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, së bashku me automjetin.

Në përfundim të veprimeve procedurale, specialistët për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme dhe Narkotikëve të DVP Kukës arrestuan në flagrancë shtetasit R. V., 29 vjeç, dhe M. C., 31 vjeç, të dy banues në Gjermani, për veprën penale "Trafikimi i narkotikëve".

