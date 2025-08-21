Tentuan të kalonin kufirin me automjetin ku fshihnin drogë, arrestohen dy persona në Morinë
Dy persona u arrestuan në Pikën Kufitare të Morinës pasi tentuan të kalonin kufirin me një automjet ku fshihnin drogë.
Në pranga u vunë 29-vjeçari Rajmond Veliqi nga Kosova dhe 31-vjeçari Mehmet Centinkaya nga Turqia, me banim në Gjermani. Droga u gjet e fshehur në kroskotin e makinës, ndërsa shqiptarit iu sekuestrua edhe kanabis në formë çokollate pas kontrollit fizik.
Njoftimi i Policisë:
“Gjatë kontrollit në automjet, shërbimet e Policisë gjetën të fshehur në kroskot, një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis, ndërsa gjatë kontrollit fizik, shtetasit R. V. iu gjet një sasi lënde e dyshuar kanabis në formë çokollate. Lënda e dyshuar narkotike kanabis u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, së bashku me automjetin.
Në përfundim të veprimeve procedurale, specialistët për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme dhe Narkotikëve të DVP Kukës arrestuan në flagrancë shtetasit R. V., 29 vjeç, dhe M. C., 31 vjeç, të dy banues në Gjermani, për veprën penale "Trafikimi i narkotikëve".