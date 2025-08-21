I mori me dhunë automjetin një shtetasi në Durrës, identifikohet dhe vihet në pranga 31-vjeçari
Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 11:03
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës kanë arrestuar një 31-vjeçar, i cili dyshohet se mori me dhunë automjetin e një shtetasi 24-vjeçar në rrugën e Sektor Rina, Fllakë.
Pas njoftimit, policia organizoi menjëherë veprimet hetimore dhe arriti të identifikojë dhe kapë autorin, shtetasin E. A., banues në fshatin Fallkë, Durrës. Ai u vu në pranga për veprën penale “Vjedhja me dhunë”.
Policia po punon për gjetjen e automjetit dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në ngjarje. Materialet procedurale i janë dorëzuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës.