Sulm me raketë nga Huthit pranë aeroportit në Izrael, katër të plagosur pas shpërthimit!

Një raketë e lëshuar nga Jemeni ka goditur pranë terminalit kryesor të aeroportit Ben Gurion të Izraelit të dielën në mëngjes, duke shkaktuar katër të plagosur, sipas autoriteteve izraelite.

Pamjet e paverifikuara të postuara në internet tregojnë shoferët që ndalojnë për t’u mbuluar ndërsa predha bie, duke krijuar një re tymi të dendur pranë aeroportit, i cili ndodhet në periferi të Tel Avivit. Shpërthimi ka plagosur katër persona, ndërsa dy të tjerë u plagosën gjatë rrugës për në strehën më të afërt.

Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, e ka cilësuar sulmin si një provokim të rrezikshëm, duke thënë: “Kushdo që na godet, ne do ta godasim shtatë herë më fort”. Aeroporti Ben Gurion u mbyll përkohësisht pas sulmit, por tani është rihapur për fluturime. Sirenat u aktivizuan në disa pjesë të Izraelit ndërsa raketa po afrohej, ndërkohë që Forcat Ajrore Izraelite janë duke hetuar arsyet e dështimit për ta kapur atë.

Pamjet nga mediat lokale treguan një krater të madh në vendin e impaktit të raketës. Huthitët, një grup rebel i mbështetur nga Irani dhe me bazë në Jemen, shpesh kanë realizuar sulme me raketa ndaj Izraelit si solidarizim me Hamasin, por është e rrallë që një raketë të kalojë mbrojtjen ajrore të Izraelit.

Ky sulm vjen pas një periudhe tensioni, pasi Huthitët kanë realizuar gjithashtu sulme ndaj anijeve në Detin e Kuq që janë përballur me përgjigje nga SHBA dhe Mbretëria e Bashkuar me fushata bombardimesh ndaj grupit.