LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Itali, goditi me gur bashkëshorten, shpallet në kërkim 58-vjeçari

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 15:47
Bota

Itali, goditi me gur bashkëshorten, shpallet në kërkim

Një krim brutal ndodhi të martën në mëngjes (30/9) në provincën e Beneventos në Itali, kur një burrë 58-vjeçar dyshohet se e rrahu gruan e tij për vdekje me një gur brenda shtëpisë së tyre dhe më pas iku. Autoritetet janë në kërkim të autorit të krimit, ndërsa ka shqetësim të madh edhe për fatin e dy fëmijëve të mitur të familjes.

Sipas informacioneve nga  Corriere della Sera,  Salvatore Ocone, 58 vjeç, sulmoi gruan e tij Elisabetta Polcino ndërsa ajo ishte në shtrat. Ai e goditi atë disa herë në kokë dhe fytyrë me një gur, duke rezultuar në humbjen e jetës së gruas.

Trupi i 49-vjeçarit u zbulua nga të afërmit këtë mëngjes. Gruaja u gjet e vdekur në një pellg gjaku, ndërsa mjeku ligjor vlerëson se vrasja ka ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit.

Çifti, i cili do të festonte 25-vjetorin e martesës këtë vit, ka tre fëmijë: një djalë të rritur që punon në një kompani në Emilia Romagna dhe dy të mitur, 15 dhe 16 vjeç.

Më i madhi u njoftua për tragjedinë disa orë më vonë, ndërsa të miturit thuhet se nuk ishin në shkollë në mëngjes dhe po shprehet frika se mund të jenë me babanë e tyre.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion