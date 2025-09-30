Itali, goditi me gur bashkëshorten, shpallet në kërkim 58-vjeçari
Një krim brutal ndodhi të martën në mëngjes (30/9) në provincën e Beneventos në Itali, kur një burrë 58-vjeçar dyshohet se e rrahu gruan e tij për vdekje me një gur brenda shtëpisë së tyre dhe më pas iku. Autoritetet janë në kërkim të autorit të krimit, ndërsa ka shqetësim të madh edhe për fatin e dy fëmijëve të mitur të familjes.
Sipas informacioneve nga Corriere della Sera, Salvatore Ocone, 58 vjeç, sulmoi gruan e tij Elisabetta Polcino ndërsa ajo ishte në shtrat. Ai e goditi atë disa herë në kokë dhe fytyrë me një gur, duke rezultuar në humbjen e jetës së gruas.
Trupi i 49-vjeçarit u zbulua nga të afërmit këtë mëngjes. Gruaja u gjet e vdekur në një pellg gjaku, ndërsa mjeku ligjor vlerëson se vrasja ka ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit.
Çifti, i cili do të festonte 25-vjetorin e martesës këtë vit, ka tre fëmijë: një djalë të rritur që punon në një kompani në Emilia Romagna dhe dy të mitur, 15 dhe 16 vjeç.
Më i madhi u njoftua për tragjedinë disa orë më vonë, ndërsa të miturit thuhet se nuk ishin në shkollë në mëngjes dhe po shprehet frika se mund të jenë me babanë e tyre.