LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kanosi shitësen me mjet prerës, arrestohet ‘skifteri’ në Tiranë. Pamjet e kapin mat

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 15:29
Aktualitet

Kanosi shitësen me mjet prerës, arrestohet ‘skifteri’

Një i ri ka rënë në prangat e policisë, pasi akuzohet për vjedhje.

Si rezultat i operacionit, u identifikua, u kap dhe u vu në pranga autori i 2 vjedhjeve, shtetasi Sh. Z., 31 vjeç, banues në Tiranë.

NJOFTIMI I POLICISE

Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Targeti”, për zbardhjen e vjedhjeve në 2 subjekte, të kryera gjatë 2 muajve të fundit.

Identifikohet, kapet dhe vihet në pranga autori i rasteve, me precedent të theksuar në fushën e vjedhjeve. Njërën prej vjedhjeve ai e kreu duke kanosur shitësin, me mjet prerës.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion