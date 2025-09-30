Kanosi shitësen me mjet prerës, arrestohet ‘skifteri’ në Tiranë. Pamjet e kapin mat
Një i ri ka rënë në prangat e policisë, pasi akuzohet për vjedhje.
Si rezultat i operacionit, u identifikua, u kap dhe u vu në pranga autori i 2 vjedhjeve, shtetasi Sh. Z., 31 vjeç, banues në Tiranë.
NJOFTIMI I POLICISE
Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Targeti”, për zbardhjen e vjedhjeve në 2 subjekte, të kryera gjatë 2 muajve të fundit.
Identifikohet, kapet dhe vihet në pranga autori i rasteve, me precedent të theksuar në fushën e vjedhjeve. Njërën prej vjedhjeve ai e kreu duke kanosur shitësin, me mjet prerës.