Dronët rusë në shtetet e Europës, Von der Leyen: Duhet të përgjigjemi së bashku
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, foli me gjuhë të ashpër nga Brukseli, duke theksuar se Evropa duhet të japë një “përgjigje të fortë dhe të bashkuar” ndaj shkeljeve të dronëve rusë në kufijtë e saj.
Në të njëjtën kohë, ajo riafirmoi angazhimin e BE-së për masa të reja mbështetëse për Ukrainën dhe për forcimin e industrisë evropiane të mbrojtjes.
Von der Leyen tha të martën se BE duhet të lëvizë me vendosmëri drejt ndërtimit të një “muri dronësh” për të forcuar sigurinë në kufijtë e jashtëm të Evropës.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, gjithashtu i bëri jehonë ndjenjës, duke theksuar seriozitetin e situatës.
Ai tha se ndërsa Aleanca po heton ende se kush qëndron pas shkeljeve në Danimarkë, “në rastin e Polonisë dhe Estonisë është e qartë se janë rusët”. Ai theksoi, megjithatë, se vlerësimi ka të bëjë me faktin nëse këto veprime ishin të qëllimshme apo jo, duke shtuar: “Edhe nëse nuk ishin të qëllimshme, ato janë të pamatura dhe të papranueshme”.
Presidentja e Komisionit bëri gjithashtu një referencë të gjerë për Ukrainën, duke vënë në dukje se, pavarësisht konfliktit të vazhdueshëm, “ajo nuk ka humbur asnjë territor këtë vit”.
Ajo theksoi se sanksionet kundër Moskës po “funksionojnë” dhe njoftoi paketën e 19-të të masave. Në këtë kontekst, BE-ja ka rënë dakord me Kievin për të shpenzuar gjithsej 2 miliardë euro për dronë, duke i mundësuar Ukrainës të forcojë aftësitë e saj operacionale.
Von der Leyen i dha rëndësi të veçantë planit të ri të financimit të quajtur “kredi kompensimi”, i cili do të bazohet në asetet e ngrira ruse.
Siç shpjegoi ajo, këto kredi nuk do të disbursohen menjëherë, por në këste dhe në varësi të kushteve. Një pjesë e financimit do të drejtohet për forcimin e industrisë evropiane të mbrojtjes, përmes prokurimit nga kompanitë evropiane.