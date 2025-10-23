Franca ndryshon përkufizimin e përdhunimit: Çdo akt seksual pa pëlqim përbën sulm seksual
Franca po ndryshon përkufizimin penal të përdhunimit dhe sulmit seksual, ku pas një procesi të gjatë parlamentar, Asambleja Kombëtare Franceze miratoi të enjten futjen e konceptit të pëlqimit në nenin përkatës të Kodit Penal.
Neni deri më tani përcaktonte se sulmi seksual kryhet me forcë, shtrëngim, kërcënim ose në befasi.
Ripërcaktimi i miratuar sot thotë se çdo akt seksual i kryer pa pëlqim përbën sulm seksual dhe sqaron se pëlqimi duhet të jetë dhënë paraprakisht, të jetë i lirë, i qartë, specifik dhe i anulueshëm.
Gjithashtu sqaron se pëlqimi vlerësohet në dritën e rrethanave dhe nuk mund të nxirret vetëm nga heshtja ose mungesa e reagimit të viktimës.
Rregullorja e re legjislative u mbështet nga një shumicë e madhe e Asamblesë Kombëtare, ndërsa deputetët e ekstremit të djathtë ishin kundër.
Legjislacioni i ri pritet të ratifikohet me një votim përfundimtar në Senat të mërkurën, më 29 tetor.