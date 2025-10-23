LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Franca ndryshon përkufizimin e përdhunimit: Çdo akt seksual pa pëlqim përbën sulm seksual

Lajmifundit / 23 Tetor 2025, 19:36
Bota

Franca ndryshon përkufizimin e përdhunimit: Çdo akt seksual pa

Franca po ndryshon përkufizimin penal të përdhunimit dhe sulmit seksual, ku pas një procesi të gjatë parlamentar, Asambleja Kombëtare Franceze miratoi të enjten futjen e konceptit të pëlqimit në nenin përkatës të Kodit Penal.

Neni deri më tani përcaktonte se sulmi seksual kryhet me forcë, shtrëngim, kërcënim ose në befasi.

Ripërcaktimi i miratuar sot thotë se çdo akt seksual i kryer pa pëlqim përbën sulm seksual dhe sqaron se pëlqimi duhet të jetë dhënë paraprakisht, të jetë i lirë, i qartë, specifik dhe i anulueshëm.

Gjithashtu sqaron se pëlqimi vlerësohet në dritën e rrethanave dhe nuk mund të nxirret vetëm nga heshtja ose mungesa e reagimit të viktimës.

Rregullorja e re legjislative u mbështet nga një shumicë e madhe e Asamblesë Kombëtare, ndërsa deputetët e ekstremit të djathtë ishin kundër.

Legjislacioni i ri pritet të ratifikohet me një votim përfundimtar në Senat të mërkurën, më 29 tetor.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion