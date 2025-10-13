Zhvillohet sot në GJKKO seanca gjyqësore ndaj kreut të PD-së, Sali Berisha
Zhvillohet sot në GJKKO seanca në themel ndaj kreut të PD-së, Sali Berisha, për dosjen “Partizani”.
Të pandehur janë pesë personat, ish kryeministri Sali Berisha, dhëndri i tij Jamarbër Malltezi, biznesmeni Fatmir Bektashi, Andia Pustina dhe Xhimi Begeja.
Magjistratja Elsa Ulliri, është gjyqtarja që do të shqyrtojë çështjen e kryedemokratit dhe 4 të pandehurve të tjerë.
Elsa Ulliri u zgjodh pas hedhjes së shortit, ndërsa Bib Ndreca dhe Rudina Palloi do të jenë anëtarë të trupës gjykuese.
Ndaj kreut të PD-së, Sali Berisha është ngritur akuza për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, kryer në bashkëpunim.
Ndërsa Jamarbër Malltezi akuzohet për “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, si dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale” kryer në bashkëpunim.