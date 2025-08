Zhdukja e ish-zyrtarit të SHIK në 2011, policia londineze apel për kapjen e Ilir Kumbaros

Megjithëse kanë kaluar 13 vite nga zhdukja misterioze në Londër e një ish zyrtari të lartë të Shërbimit Informativ Kombëtar, i dënuar në mungesë për zhdukjen e Remzi Hoxhës, Policia Metropolitane londineze i është rikthyer kërkimeve për ta gjetur.

Ky është apeli i Metropolitan Police në Londër siguruar nga gazetari Top Channel Muhamed Veliu, ku i kërkohet publikut të ndihmojë me informacione të cilat to të zbulojnë vendndodhjet e Ilir Kumbaros i cili theu lirinë e dhënë me kusht. Apeli shoqërohet me një foto të ish zyrtarit të rëndësishëm të SHISH kur ai u prangos në shtator 2008 për qëllim ekstradimi në Shqipëri.

“Ky person sot 70 vjeç, dështoi të paraqitet në 2011 pas një urdhër arresti lëshuar nga Shqipëria për krime që lidhen me rrëmbim dhe torturë personi”, thotë Metropolitan Police.

Këto janë të vetmet pamje filmike të cilat tregojnë Ilir Kumbaron në vitin 2010 pasi ai u paraqit në një rajon policie duke firmosur si masë e lirisë me kusht. Në dhjetor 2011, ditën kur gjykata londineze do të lexonte vendimin për ta ekstraduar apo jo drejt Shqipërisë, Ilir Kumbaro nuk u paraqit.

Kur kanë kaluar 13 vite nga kjo ngjarje ende sot nuk është zbuluar nëse Ilir Kumbaro mundi të dalë nga Mbretëria e Bashkuar apo fshihet atje në mënyrë perfekte duke iu shmangur ekstradimit në Shqipëri. Në vitin 2012 ish Gjykata e Krimeve të Rënda në Tiranë, e dënoi në mungesë Ilir Kumbaron me 15 vite për rrëmbimin dhe torturimin e biznesmenit shqiptaro-maqedonas Remzi Hoxhës.

Po në këtë gjykatë ,më 16 Tetor 2011 prokuroria tërhoqi akuzat për Arben Sefgjinin ish-zëvendësdrejtor në Drejtorinë e SHIK-ut në Tiranë dhe për Avdi Koldashin ish-shefi i bazës nr.10 të vëzhgimit në SHIK, duke i shpallur të pafajshëm.

Sipas prokurorisë akuzat ndaj tyre nuk mund të provohen.Ish-kryetari degës në SHIK, Ilir Kumbaro udhëhoqi operacionin e marrjes në pyetje në Vain të Lezhës, të Remzi Hoxhës. Hetimet zbuluan se ai ishte rrëmbyer në Tiranë nga zyrtarët e inteligjencës shqiptare më 21 tetor 1995 në rrugën “Siri Kodra”, afër një magazine që ndodhet tek zona e quajtur “Frigoriferi”. Trupi i tij nuk u gjet asnjëherë.

Remzi Hoxha, Zizo Kristopulli dhe Avdyl Loshaj u rrëmbyen nga SHIK nën dyshimin se po koplotonin kundra presidentit të kohës Sali Berisha. Po të shikojmë historikun e dosjes së rrëmbimit, torturimit dhe zhdukjes të Remzi Hoxhës prej vitit 1995, janë shumë personazhe të cilët kanë ndërruar jetë, duke vështirësuar hedhjen dritë mbi këtë krim shtetëror të asaj kohe.

Bashkim Gazide, ish-drejtues i SHISH urdhërues i këtij operacioni ndërroi jetë në Turqi në vitin 2008. Budjon Mece, ish-punonjës i SHIK i cili sipas prokurorisë torturoi në bazën e Vainit në Lezhë, Remzi Hoxhën ndërroi jetë në Tiranë disa vite më parë.

Xhevat Hana, ish-prokuror i cili hetoi rrëmbimin dhe këmbënguli në ekstradimin e Ilir Kumbaros, ndërroi jetë në mënyrë të beftë, në një spital të Italisë në vitin 2012. John Jones, is- avokati mbrojtës i Ilir Kumbaros kreu vetëvrasje, duke u hedhur përpara një treni në Londër në stacionin West Hampstead në vitin 2016. Ndërkohë, personat e mbetur, të cilët kanë dijeni se çfarë ndodhi me Remzi Hoxhën janë ish-presidenti Sali Berisha dhe Arben Sefgjini ish-zëvendësdrejtor në Drejtorinë e SHIK-ut në Tiranë.