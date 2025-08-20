LEXO PA REKLAMA!

Zhdukja e ish-zv/drejtorit të AKSHI-t/ Detaje nga sistemi TIMS, a është larguar nga Shqipëria Daniel Shima?!

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 21:00
Aktualitet

Zhdukja e ish-zv/drejtorit të AKSHI-t/ Detaje nga sistemi TIMS, a

Daniel Shima, ish-zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), është denoncuar ditën e sotme i zhdukur nga familjarët.

Në Komisariatin nr.1 të Tiranës rreth orës 17:00 të pasdites sot, është paraqitur mamaja e Shimës, e cila ka kallëzuar se ka humbur kontaktet me djalin e saj. Familjarët e Daniel Shimës kanë raportuar së në kontaktin e fundit me të, ai shprehimisht u ka thënë: Po më arrestojnë.

Sakaq, burime nga Policia e Shtetit bëjnë me dije se nga kontrolli në sistemit TIMS, Daniel Shima nuk rezulton të jetë larguar nga Shqipëria.

Njoftimi i Policisë:

Më datë 20.08.2025, rreth orës 17:00, në Komisariatin e Policisë Nr. 1 është paraqitur shtetasja M. Sh., e cila ka kallëzuar se ditën e sotme ka humbur kontaktet me djalin e saj, shtetasin D. Sh., 34 vjeç.

Shërbimet e Policisë po punojnë për sqarimin e rrethanave të rastit dhe për gjetjen e tij.

 

 

