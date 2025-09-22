LEXO PA REKLAMA!

“Foleja” e p*ostitucionit në Fier, burg për dy tutorët

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 12:46
“Foleja” e p*ostitucionit në Fier, burg për dy

Gjykata e Fierit vendosi “arrest me burg” për Orges Pukën dhe Klodiana Haskasën, të cilët u arrestuan disa ditë më parë pasi kishin kthyer një lokal në fole prostitucioni.

Ata dyshohen se kanë qenë pjesë e një rrjeti kriminal që përfshinte shfrytëzimin e prostitucionit dhe trafikimin e personave.

Gjykata caktoi edhe masa të tjera për personat e përfshirë: kamarieren Orgita Gajo duhet të paraqitet rregullisht në polici, ndërsa dy shtetaset nga Uganda nuk mund të dalin jashtë vendit dhe duhet të raportojnë në policinë gjyqësore.

