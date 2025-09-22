“Foleja” e p*ostitucionit në Fier, burg për dy tutorët
Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 12:46
Aktualitet
Gjykata e Fierit vendosi “arrest me burg” për Orges Pukën dhe Klodiana Haskasën, të cilët u arrestuan disa ditë më parë pasi kishin kthyer një lokal në fole prostitucioni.
Ata dyshohen se kanë qenë pjesë e një rrjeti kriminal që përfshinte shfrytëzimin e prostitucionit dhe trafikimin e personave.
Gjykata caktoi edhe masa të tjera për personat e përfshirë: kamarieren Orgita Gajo duhet të paraqitet rregullisht në polici, ndërsa dy shtetaset nga Uganda nuk mund të dalin jashtë vendit dhe duhet të raportojnë në policinë gjyqësore.