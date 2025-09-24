LEXO PA REKLAMA!

Vritet një person me thikë në Durrës

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 20:42
Aktualitet

Vritet një person me thikë në Durrës

Një ngjarje e rëndë është regjistruar sot në qytetin e Durrësit, ku një person është gjetur i pajetë në lagjen nr.12 brenda shtëpisë së tij.

Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se viktima është vrarë me thikë. Trupi i tij është zbuluar në katin e katërt të një pallati, ndërsa identiteti i tij ende nuk është bërë publik.

Policia ndodhet në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të krimit. Aktualisht nuk dihen motivet dhe as autorët e mundshëm të kësaj ngjarjeje.

Hetuesit po marrin në pyetje banorët e pallatit dhe po kontrollojnë kamerat e sigurisë në zonë, ndërsa pritet që më shumë detaje të bëhen publike në orët në vijim.

