Vrau ish-dhëndrin para gjykatës, prokuroria del me njoftimin e fundit për Mexhit Picarin

Prokuroria ka kërkuar burg përjetë për Mexhit Picarin pasi akuzohet për vrasjen e ish-dhëndrit të tij më qershor të 2021, Kudrejt Saliajt.

Ndërsa, për vajzën e tij Dhurata Picarin, e cila akuzohet se në bashkëpunim me të atin vranë Mexhit Picarin, Prokuroria ka kërkuar 35 vite burg.

Më herët, para togave të zeza Mexhit Picari ka kërkuar falje për çfarë ka bërë, një falje ua ka drejtuar dhe nipërve e mbesave, ndërsa është përpjekur të shfajësojë vajzën, duke thënë se pistoletën e kishte vetë nuk ia kishte dhënë Dhurata. Prokuroria dyshon se Dhurata Saliaj e ka pasur armën në çantë dhe para vrasjes ia ka dhënë babait.

“Kërkoj ndjesë për çfarë kam bërë. I kërkoj falje nipave dhe mbesave. Dhurata nuk ka pasur dijeni”, ka thënë Mexhit Picari para togave të zeza të Tiranës, ndërsa ka shtuar “Pistoletën e kisha në brez, nuk e mora nga çanta e vajzës.”



Po ashtu, edhe vajza e autorit tha se nuk e dinte se çfarë veprimesh do të bënte babai, shkruan neësbomb.al. Madje, Dhurata Saliaj ka thënë se nuk do ta lejonte kurrë babain që të vriste burrin e saj (me të cilin ishte në proces divorci) Kudret Saliaj.

“Nuk e dija çfarë do bënte babai. Nuk do ta lejoja kurrë të vriste Kudretin. Kërkoj mëshirë, kam 3 fëmijë për të rritur”, është shprehur ajo.

Si ndodhi ngjarja:

Vajza e Picarit, Dhurata Saliaj ka qenë në proces gjyqësor me bashkëshortin e saj Kudret Saliaj. Sot ata kishin seancën e radhës në Gjykatën e Tiranës. Avokat i Kudret Saliajt ka qenë ish-prokurori Adriatik Cama. Të gjitha palët ndodheshin në një lokal pranë Gjykatës, duke pirë kafe pak para se të niste gjyqi.

Autori Mexhit Picari ka qenë i ulur në tavolinë me vajzën e tij, ndërsa disa tavolina më tej në të njëjtin lokal, kanë qenë të ulur ish-prokurori Adriatik Cama, bashkë me klientin e tij Kudret Saliaj, shkruan newsbomb.al.

Nuk dihet nëse mes palëve ka pasur ndonjë konflikt para ngjarjes. Këtë do ta zbardhin dëshmitarët në vendngjarje, bashkë me ish-prokurorin tashmë avokat Adriatik Cama. Autori është ngritur nga tavolina e tij dhe ka shkuar në vendin ku ndodhej Kudret Saliaj, duke qëlluar disa herë me pistoletë.

Për pasojë, dhëndri i Mexhit Picarit mbeti i vdekur në vend, ndërsa një plumb në gjoks kapi Adriatik Camën. Ky i fundit ndodhet në Spitalin e Traumës dhe i është nënshtruar një operacioni për shkak se predha e plumbit ndodhet ende në trupin e tij.

Pas të shtënave me armë, Mexhit Picari është larguar nga vendngjarja me një mjet tip Hyundai, por është arrestuar nga Policia e Tiranës afro 50 minuta më vonë.