Vrasja në sallën e gjyqit, ministrja e Brendshme: Policia nuk ka përgjegjësi për sigurinë në gjykata
Ministrja e Punëve të Brendshme, Albana Koçiu ka reaguar lidhur me vrasjen brenda sallës së gjyqit në Gjykatën e Apelit në Tiranë, të gjyqtarit Astrit Kalaja.
Koçiu kërkon që të shfajësohet, thekson në një postim në rrjetet sociale, se Policia e Shtetit nuk ka asnjë përgjegjësi për kontrollin e hyrje-daljeve dhe sigurinë brenda godinave të gjykatave.
Ajo dënon aktin kriminal, teksa thotë se është arrestuar autori Elvis Shkëmbi dhe se kanë angazhuar ekspertët më të mirë për të kqyrur në bashkëpunim me prokurorët, përmbushjen e detyrave të ligjit nga ana e punonjësve të sigurisë të gjykatës.
Reagim i ministres së Punëve të Brendshme, Albana Koçiu:
Thellësisht e tronditur nga lajmi i rëndë i vrasjes së gjyqtarit të Gjykatës së Apelit në Tiranë, Astrit Kalaja, dhe plagosja e dy qytetarëve, brenda sallës së gjykatës.
Dënoj me forcë këtë akt barbar dhune dhe shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen e viktimës, kolegët e tij, duke u uruar shërim të shpejtë të lënduarve.
Forcat e Policisë së Shtetit – të cilat duhet sqaruar për opinionin publik se në bazë të ligjit nuk kanë asnjë përgjegjësi për kontrollin e hyrje-daljeve dhe sigurinë brenda godinave të gjykatave – kanë ndërhyrë menjëherë në vendngjarje.
Autori është ndaluar menjëherë dhe kemi angazhuar ekspertët më të mirë për të kqyrur në bashkëpunim me prokurorët, përmbushjen e detyrave të ligjit nga ana e punonjësve të sigurisë të gjykatës.