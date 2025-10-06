Vrasja në Gjykatën e Apelit! Policia sqaron ngjarjen, identifikon autorin e dyshuar të ngjarjes
Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me ngjarjen e rëndë që tronditi kryeqytetin ditën e sotme, duke sqaruar se autori i dyshuar është Elvis Shkambi, djali i Gjon Shkambit, i cili u dyshua më herët se kishte kryer aktin e rëndë.
30-vjeçari dyshohet se ka qëlluar me armë zjarri drejt gjyqtarit Astrit Kalaja dhe dy shtetasve Rakip Kurtaj, 65 vjeç dhe Ervis Kurtaj, 45 vjeç, babë e bir.
Njoftimi i policisë:
Tiranë/Informacion paraprak
Rreth orës 15:40, në ambientet e Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, gjatë një procesi gjyqësor, dyshohet se shtetasi E. Sh., 30 vjeç (palë në proces) ka qëlluar me armë zjarri drejt gjyqtarit, shtetasit A. K., dhe shtetasve R. K., 65 vjeç dhe E. K., 45 vjeç, atë e bir (pala tjetër në proces).
Si pasojë ka humbur jetën shtetasi A. K. dhe janë plagosur shtetasit R. K. dhe E. K, të cilët janë jashtë rrezikut për jetën.
Shërbimet e Policisë me marrjen e njoftimit kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe kanë bërë të mundur kapjen dhe shoqërimin në ambientet e DVP Tiranë, të autorit të dyshuar, shtetasin E. Sh., si dhe kanë sekuestruar armën e krimit.
Në vijim do të jepet informacion më i plotë për ngjarjen.