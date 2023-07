Vrasja e shqiptarit në Selanik, policia greke në alarm: Autori mund të kthehet në Shqipëri bashkë me gruan

Policia greke ka identifikuar autorin e vrasjes së 51-vjeçarit shqiptar në Selanik, që gjithashtu është një shqiptar.



Mediat greke shkruajnë se autori i vrasjes jashtë një karburanti, mësohet të jetë i njohur për policinë

Hetimet për zbardhjen e krimit po vijojnë, ndërsa policia ka nisur kontrollet për kapjen e autorit, pasi materialet vizuale nga kamera e sigurisë së karburantit kanë ndihmuar në identifikimin e autorit.

Në të njëjtën kohë, policia ka dhënë urdhër për mbylljen e kufijve, pasi si sulmuesi ashtu edhe bashkëshortja e tij, që ndodheshin në makinën që ai drejtonte, vijnë nga Shqipëria dhe ekziston frika se do të ikin në shtetin fqinj.

Një video tronditëse, nga vrasja e 51-vjeçarit në një pikë karburanti në Selanik u publikua nga mediat.



51-vjeçari shihet duke iu afruar një makine me ​​ngjyrë të errët, makinë që është e palëvizshme dhe po debaton me shoferin. Teksa tenton të godasë me një send drejtuesin e mjetit, duke futur duart nga dritarja e hapur e mjetit, ai qëllohet dhe bie i vdekur në rrugë. Më pas shoferi largohet me shpejtësi dhe zhduket.

Bëhet e ditur se në vendin e vrasjes janë gjetur dy gëzhoja. Oficerët e EL.AS. po hetojnë si version mbizotërues se viktima dhe autori kanë pasur dallime personale apo financiare.