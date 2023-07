"Ahmetaj arrogant, s'i trembej ligjit"/ Ish-prokurori: S'e hodhi telefonin e 2012 dhe pse e dinte që kishte 'bomba'

Ish-prokurori i Krimeve të Rënda, Benet Beci ka analizuar çështjen Arben Ahmetaj ndërsa ishte I ftuar sot në “Top Story”. Ai tha se mënyra se si u “rrënua” Ahmetaj, nga një telefon blackberry të 2012-tës, është vetëm për shkak të arrogancës së tij.



Beci thotë se ish-ministri nuk i trembej ligjit, dhe prandaj edhe pse kishte bomba në atë celular, e mbante në shtëpi dhe ndihej i mbrojtur.

“Të gjesh një telefon të Black berry, që ishte që e vitit 2012, do të thotë që personi që e le në shtëpi, ka një arrogancë të theksuar karshi ligjit. Nuk do t’ia dijë, sepse ndihet i paprekshëm. Të kesh black berry që nga 2012-ta plot me bombam dhe ta lësh në banesë e mos dish nga e ke, është vetëm arrogancë karshi zbatimit të ligjit”, tha ish-prokurori i Krimeve të Rënda.