“Flakët e ferrit” kanë pushtuar Europën, temperaturat arrijnë ekstremin

Ndërsa temperaturat pritet të arrijnë në 48 gradë Celsius në ishujt e Siçilisë dhe Sardenjës, Agjencia Evropiane e Hapësirës ka publikuar një hartë që përshkruan temperaturën e sipërfaqes së tokës në të gjithë Evropën. Më 10 korrik, temperaturat arritën 42 gradë Celsius në Milano, 46 ??gradë Celsius në Romë dhe Madrid dhe 47 gradë Celsius në Sevilje, të karakterizuara nga deti i kuq që përfshin kontinentin.



Pas valës së të nxehtit të verës të vitit të kaluar në të gjithë Evropën, më shumë se 60,000 njerëz vdiqën, me Italinë, Greqinë, Spanjën dhe Portugalinë që përjetuan normat më të larta të vdekshmërisë. Këtë verë, Kryqi i Kuq u ka kërkuar vendasve dhe turistëve që të jenë të kujdesshëm dhe të kujdesen për ata që janë më të cenueshëm.

“Ngrohja e klimës e përforcuar këtë vit nga El Niño ndikon rëndë prodhimin e ushqimit, disponueshmërinë e ujit si dhe shëndetin tonë. Për t'iu përshtatur siç duhet këtyre ndryshimeve, ne kemi nevojë për informacion në kohë me rezolucion të zbatueshëm që programi Copernicus po ofron me Sentinel-3 dhe së shpejti me misionin e monitorimit të temperaturës së sipërfaqes së tokës në rezolucion 50 m", tha Benjamin Koetz, Shkencëtar i Misionit të Monitorimit të temperaturës së sipërfaqes së tokës.

Vala e të nxehtit “Cerberus” që ka marrë emrin nga Shoqëria Meteorologjike Italiane sipas përbindëshit me 3 koka që shfaqet në Ferrin e Dantes pritet të sjellë kushte ekstreme në ditët e ardhshme. Një imazh satelitor i regjistruar nga misioni Copernicus Sentinel i BE-së zbuloi se temperatura e sipërfaqes së tokës në rajonin e Extremadura kishte arritur në 60C të martën.

Por nuk është vetëm Evropa ajo që po vuan të nxehtin. Kjo verë ka parë të thyhen rekordet e temperaturës në disa pjesë të Kanadasë dhe SHBA-së, si dhe në një pjesë të Azisë, përfshirë Indinë dhe Kinën. Temperaturat e detit në Atlantik kanë arritur nivele rekord ndërsa akulli i detit Antarktik është në shkallën më të ulët të regjistruar ndonjëherë. Dhe do të bëhet edhe më e nxehtë. Një fenomen i quajtur “El Niño” po ndodh në Paqësorin tropikal. Ai ka tendencë të rrisë temperaturat me mesatarisht rreth 0.2C.

Shkencëtarët thonë se mund të përdorin flluskat e ajrit të bllokuara në akullin e lashtë të Antarktidës për të matur edhe temperaturat e më shumë se 1 milion vjet më parë. Këto të dhëna sugjerojnë se java e kaluar ishte java më e nxehtë për rreth 125 mijë vjet. Një studim i ri thotë se 61 672 njerëz vdiqën në Evropë si pasojë e të nxehtit vitin e kaluar. Instituti ISGlobal në Barcelonë, i cili hulumton shëndetin global, tha se Italia kishte më shumë vdekje që mund t’i atribuohen të nxehtit, me 18 010, ndërsa Spanja kishte 11 324 vdekje dhe Gjermania 8,173.