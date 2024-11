Vrasja e Klajdi Prendit, policia gjen armën e krimit, ishte fshehur në…

Në automjetin tip Audi, me të cilin udhëtonin autorët e atentatit ndaj Klajdi Prendit, është gjetur arma e krimit, tip pistolete me silenciator.

Dyshohet se në atentat kanë marrë pjesë 3 persona të cilët kanë qenë në një automjet tip “Audi A4” ngjyrë gri me portobagazh me targa greke. Mësohet se ka qëlluar vetëm një prej tyre nga pjesa e pasme e makinës me pistoletë me silenciator.

Autorët kur janë larguar janë kthyer te kthesa e “Venue”, kanë dalë te Rrethi i Shkozës dhe kanë djegur makinën në Farkë afër liqenit. Në këtë zonë dyshohet se i ka pritur një automjet tjetër me të cilin janë larguar.