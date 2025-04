Vrasja e Ilaria Sulës, flet gjyshi i 22-vjeçares: Nuk na kishte treguar që kishte të dashur, herën e fundit...

Vrasja e 22-vjeccares Ilaria Sula nga ish i dashuri i saj në shtetin italian ka tronditur familjarët dhe jo vetëm.

Gjyshi i 22-vjeçares në një reagim për emisionin “Me Zemër të Hapur” të autores Evis Ahmeti, në News24 ka treguar dhe herën e fundit që ka komunikuar me mbesën.

“Gjendja e familjarëve nuk është e mirë. Telefoni i Ilarias tani e ka policia. Unë kam 1 javë që nuk kam komunikuar as me djalin dhe as me nusen.

Për herë të fundit me Ilarian u takuam për Vit të Ri. Kur kisha ditëlindjen në korrik u mblodhëm të gjithë, ajo ishte kënaqësia ime, ishim të gjithë.

Ishte studente e mirë dhe kishte një marrëdhënie të mirë me shoqërinë. Me ne nuk ishte hapur të na tregonte që kishte një të dashur”, tha ai.