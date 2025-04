Emri/ Qarkullonte me pistoletë me silenciator, vihet në pranga 19-vjeçari në Vlorë

Një 19-vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Vlorës, pasi qarkullonte me armë zjarri. Gjatë operacionit “Nightfall”në mbrëmje, në aksin rrugor “Orikum-Vlorë”, në Radhimë, është ndaluar për kontroll një automjet tip “Mercedes Benz” me të cilin qarkullonin 2 shtetas. Në momentin e ndërhyrjes së Policisë, pasagjeri ka hedhur nga automjeti një çantë dhe ka tentuar të largohet me vrap, por është kapur menjëherë nga shërbimet e Policisë.

Gjatë kontrollit në çantën marsup, u gjet një armë zjarri pistoletë me silenciator, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.

Në përfundim të veprimeve, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë arrestuan në flagrancë shtetasit:

Panajot Kola, 19 vjeç, banues në Orikum, për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”;

Bernard Korca, 34 vjeç, banues në Orikum, për veprën penale “Moskallëzim i krimit”.

Në drejtimin e Prokurorisë, vijojnë hetimet për rastin.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.