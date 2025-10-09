LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vrasja e Astrit Kalasë në sallën e gjyqit/ Sot jepet masa e sigurisë për tre të arrestuarit

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 08:56
Aktualitet

Vrasja e Astrit Kalasë në sallën e gjyqit/ Sot jepet masa e

Zhvillohet sot seanca gjyqësore për caktimin e masës së sigurisë ndaj tre të arrestuarve në lidhje me vrasjen e gjyqtarit Astrit Kalaja, në ambientet e Gjykatës së Apelit.

Masa të shtuara sigurie janë vendosur në gjykatë gjatë zhvillimit të seancës ndaj Elvis Shkambit, Gjon Shkambit dhe Banush Koxhajt.

Elvis Shkambi akuzohet si autor i dyshuar i vrasjes së gjyqtarit Kalaja, e cila ndodhi në sallën e gjyqit më 6 tetor, në një ngjarje pa precedent që ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik dhe në sistemin e drejtësisë.


Ndaj xhaxhait të tij, Gjon Shkambi, rëndon akuza ‘vrasje në bashkëpunim’, ndërsa për punonjësin e sigurisë, Banush Koxhaj rëndon akuza ‘shpërdorim detyre’.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion