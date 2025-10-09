LEXO PA REKLAMA!

Babai i Butrint Imerit ruan ende këtë foto të Kiara Titos përkrahë djalit të tij (Foto)

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 08:37
Showbiz

Babai i Butrint Imerit ruan ende këtë foto të Kiara Titos

Prezantuesja e njohur shqiptare, Kiara Tito, vite më parë kishte një lidhje dashurie me këngëtarin nga Kosova, Butrint Imeri. Megjithatë, romanca e tyre nuk zgjati shumë.

Sot, Kiara është martuar dhe është bërë nënë e një vajze.

Ndërkohë, duket se lidhja e saj e kaluar me Butrintin nuk është harruar nga familja e tij.

Babai i këngëtarit, Afrim Imeri, në llogarinë e tij në Instagram ka ruajtur një foto të përbashkët të Kiarës dhe djalit të tij.

Ky gjest tregon respektin që Afrim Imeri ka për prezantuesen, e cila dikur kishte marrë pjesë edhe në videoklipin e projektit të Butrintit, “Hajt, hajt”.

Babai i Butrint Imerit ruan ende këtë foto të Kiara Titos

 

 

