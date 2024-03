Vrasja e 19-vjeçarit në Fier, autori i bëri "like" të dashurës së viktimes në Facebook

19-vjeçari me iniciale G.B. ka mbetur viktimë si pasojë e një goditje me thikë në bulevardin “Jakov Xoxa” të Fierit paraditen e sotme. Policia njofton se autori i dyshuar i ngjarjes është 18-vjeçari me iniciale F.M.

Gjithashtu, një 20-vjeçar ka mbetur i lënduar pasi në momentin që ka ndërhyrë për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit, është dëmtuar. I riu ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.

Shërbimet e Policisë kanë kapur dhe shoqëruar në Polici autorin e dyshuar 18-vjeçar dhe po kryhen veprimet e mëtejshme procedurale.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Si nisi dhe agravoi konflikti mes të rinjve?

Në njoftimin zyrtar, policia ka thënë konflikti mes të rinjve ka ndodhur për motive të dobëta.

Korrespondentja e Klan News, Anila Sefa, ka mësuar se sherri e ka pasur zanafillën nga rrjetet sociale: Autori i dyshuar i ngjarjes i kishte bërë një “like” në “Facebook” të dashurës së viktimës dhe sot kishin lënë takim për t’u sqaruar. Mirëpo, takimi u shoqërua fillimisht me përleshje fizike dhe më pas degradoi deri në përdorimin e thikës.

Dyshohet se ka qenë 18-vjeçari që ka nxjerrë thikën dhe ka goditur të riun, i cili është dërguar me urgjencë në spital, por fatkeqësisht nuk ka mundur të ju rezistojë plagëve të marra dhe ka ndërruar jetë në spital.

Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po heton rrethanat e krimit të rëndë që i mori jetën të riut 19-vjeçar.

NJOFTIMI I POLICISE:

Rreth orës 11:30, në bulevardin “Jakov Xoxa”, shtetasi F. M., 18 vjeç, gjatë një konflikti për motive të dobëta ka plagosur me mjet prerës (thikë), shtetasin G. B., 19 vjeç, i cili si pasojë e plagëve të marra ka humbur jetën në spital.

Në spitalin e Fierit është paraqitur për ndihmë mjekësore shtetasi O. S., 20 vjeç, i cili në momentin që ka ndërhyrë për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit është dëmtuar dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Shërbimet e Policisë kanë kapur dhe shoqëruar në Polici shtetasin F. M, dhe po kryhen veprimet e mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit.