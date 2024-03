“Sytë më panë babin të sulmohej”/ Flet Elia Zaharia: Asnjë çështje prone nuk ka në mes

Aktorja Elia Zaharia ka folur në lidhje me situatën e dhunës në pallatin mbretëror, ku vetë ajo përplaset fizikisht me Princ Lekën, me pretendimin se ky i fundit i ka dhunuar babanë, Gjergj Zaharia.

Ajo ka folur në emisionin “Breaking” ku është shprehur se kur pa babain e saj teksa dhunohej dhunshëm nga ish-bashkëshorti i saj, iu gris shpirti dhe ka reaguar pikërisht për të mbrojtur babain e saj, i cili kishte 10 ditë që kujdesej për vajzën e vogël.

Elia Zaharia bëm me dije se me vajzën e saj jetojnë në shtëpinë familjare të cilën Princ Leka e ka braktisur sipas saj, deri në momentin që apartamenti që Leka i dha vajzës të ndërtohet.

“Të jesh e bindur që më panë sytë babin të sulmohej dhunshëm dhe mu gris shpirti. Të gjitha provat e dhunës janë në trupin e tij e prokuroria e gjykata i disponon të gjitha. Ti them këto pasi është e rëndësishme që njerëzit që më mbështetën publikisht, duke marrë edhe koston e urrejtjes së partizanëve të palës tjetër, të dinë në thelb që po mbrojnë një njeri që ‘u hodh në fyt’ në mbrojtje të prindit. Asnjë çështje prone nuk ka në mes, çdo gjë është e përcaktuar.

As uzurpim nuk ka, unë me vajzën jetojmë në shtëpinë familjare të cilën ai e braktisi, e kjo deri sa apartamenti që i dha vajzës të ndërtohet! E gjitha kjo sipas kodit të familjes ku mendohet interesi më i lartë i fëmijës. Babai im kishte 10 ditë që kujdesej për mua e për vajzën, se kam qenë me temperaturë e nuk kujdesesha dot. Çfarë nuk me kanë dëgjuar veshët këto ditë! Unë nuk kam as parti, as partizane, që të dalin të më mbrojnë, kam vetëm të vërtetën time”, deklaroi Elia.

Kujtojmë se Princ Leka dhe Elia Zaharia janë prej muajsh në proces divorci, ku Elia Zaharia jeton në Pallatin Mbretëror ndërsa Princ Leka jeton në banesë me qira.

Ky i fundit thuhet se është në një romancë me fotografen e Pallatit Mbretëror, Blerta Celibashin. Dyshja është fotografuar shpesh herë bashkë, por ende ata nuk e kanë konfirmuar publikisht.

Së fundmi, Princ Leka dhe Elia Zaharia u përplasën fizikisht, teksa i pari kishte shkuar në Pallatin Mbretëror për të takuar vajzën e tyre 3-vjeçare, Geraldinën. Princi kishte flimuar me telefon momentin kur Elia Zaharia i vinte nga pas dhe ushtronte dhunë ndaj tij.

Ndërkohë të dy palët denoncuan në Polici për dhunë ndaj njëri-tjetrit, ku fillimisht përplasja kishte nisur mes Princ Lekës dhe babait të Elias, Gjergj Zaharisë.