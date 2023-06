Von der Leyen zbardh takimin me Ramën: Një plan i ri për Ballkanin Perëndimor

Presidentja e Këshillit Evropian Ursula von der Leyen, ka komentuar takimin me kryeministrin Edi Rama, për të cilin tha se ishte një takim shumë i mirë.

Me anë të një postimi ne Twitter, Von der Leyen shprehet se me Ramën ka diskutuar rreth progresit në rrugën e anëtarësimit në BE dhe planin për fuqizimin e Ballkanit Perëndimor.

“Takimi shumë i mirë me @ediramaal. Diskutuam progresin në rrugën e anëtarësimit të Shqipërisë në BE dhe Planin tonë të ri të Rritjes për Ballkanin Perëndimor.

Kjo do të afrojë rajonin dhe BE-në dhe do të nxisë prosperitetin e partnerëve tanë.”-shkruan Ursula von der Leyen.