Vodhi makinën që ishte marrë me qira nga një person, kapet brenda pak orësh 49-vjeçari i dyshuar në Cërrik
Policia e Cërrikut arrestoi brenda pak orësh Leonidha Dervishin, 49 vjeç, nga Belshi, i dyshuar për vjedhjen e një automjeti që ishte marrë me qira nga një person tjetër.
Mjeti u gjet dhe iu kthye pronarit pas kallëzimit të bërë menjëherë pas ngjarjes. Autoritetet po vijojnë hetimet për të dokumentuar plotësisht rrethanat e vjedhjes.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Cërrik, menjëherë pas kallëzimit të një shtetasi, se në Belsh, i kishin vjedhur automjetin që ai e kishte marrë me qira, organizuan punën për identifikimin dhe kapjen e autorit. Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe operacionale të kryera nga specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Cërrik, u bë i mundur identifikimi, kapja dhe arrestimi i autorit të dyshuar të vjedhjes së automjetit, shtetasit L. D., 49 vjeç, banues në Belsh”, tha policia vendore.