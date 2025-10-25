Vodhi bizhuteri me vlerë 3 milionë lekë në Lezhë dhe i shiti në një argjendari në Shkodër, arrestohet 24-vjeçari
Një 24-vjeçar është arrestuar në Lezhë nga Policia për arsye se kishte vjedhur bizhuteri me vlerë 3 milionë lekë, në një banesë në Ishull Shëngjin.
Sipas burimeve, autori kishte vjedhur bizhuteritë dhe I kishte shitur në një argjendari në qytetin e Shkodrës. Edhe pronari i kësaj argjendarie është nën hetim nga Policia.
Autoritetet po hetojnë këtë rast deri në një vendim final ndaj të akuzuarve.
Njoftimi i plotë i Policisë:
Lezhë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Aksesorët”.
Vodhi bizhuteri me vlerë rreth 300 000 lekë, në një banesë në Ishull Shëngjin, identifikohet dhe arrestohet 24-vjeçari, banues në këtë fshat.
Gjenden bizhuteritë e vjedhura, të cilat 24-vjeçari i kishte shitur në një argjendari në Shkodër.
Vihet në hetim pronari i argjendarisë.
Si rezultat i administrimit të menjëhershëm të kallëzimit të një shtetasi, se në banesën e tij, në fshatin Ishull Shëngjin, ishin vjedhur bizhuteri me vlerë të konsiderueshme, shërbimet e Komisariatit të Policisë Lezhë identifikuan, kapën dhë vunë në pranga, në kuadër të operacionit “Aksesorët”, autorin e rastit, shtetasin M. M., 24 vjeç, banues në këtë fshat.
Më tej, si rezultat i veprimeve hetimore u zbulua se shtetasi M. M. i kishte shitur bizhuteritë e vjedhura, në një argjendari në Shkodër.
Gjatë kontrollit në këtë subjekt, u gjetën bizhuteritë, ndërsa në vijim të veprimeve procedurale, nisi procedimi në gjendje të lirë, për veprën penale “Fshehja e të ardhurave”, për pronarin e subjektit, shtetasin E. P., 41 vjeç, banues në Shkodër.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Lezhës, për veprime të mëtejshme.