Vihen nën kontroll flakët tek Syri i Kaltër, disa vatra aktivizohen herë pas here
Lajmifundit / 14 Gusht 2025, 13:55
Aktualitet
Flakët tek Syri i Kaltër janë vendosur nën kontroll, megjithëse disa vatra aktivizohen herë pas here. Autoritetet raportojnë se situata mbetet stabile dhe nuk paraqet rrezik të menjëhershëm për zonën.
Forcat e zjarrfikësve dhe patrullat e terrenit vazhdojnë të monitorojnë vendin, duke ndërhyrë sapo shfaqen vatra të reja dhe duke parandaluar përhapjen e flakëve.
Vizitorët dhe banorët këshillohen të ndjekin udhëzimet e autoriteteve dhe të shmangin zonat e rrezikshme për të garantuar sigurinë e tyre.
Situata mbetet nën mbikëqyrje të vazhdueshme për të parandaluar çdo incident të mundshëm.