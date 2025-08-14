LEXO PA REKLAMA!

Vihen nën kontroll flakët tek Syri i Kaltër, disa vatra aktivizohen herë pas here

Lajmifundit / 14 Gusht 2025, 13:55
Aktualitet

Vihen nën kontroll flakët tek Syri i Kaltër, disa vatra

Flakët tek Syri i Kaltër janë vendosur nën kontroll, megjithëse disa vatra aktivizohen herë pas here. Autoritetet raportojnë se situata mbetet stabile dhe nuk paraqet rrezik të menjëhershëm për zonën.

Forcat e zjarrfikësve dhe patrullat e terrenit vazhdojnë të monitorojnë vendin, duke ndërhyrë sapo shfaqen vatra të reja dhe duke parandaluar përhapjen e flakëve.

Vizitorët dhe banorët këshillohen të ndjekin udhëzimet e autoriteteve dhe të shmangin zonat e rrezikshme për të garantuar sigurinë e tyre.

Situata mbetet nën mbikëqyrje të vazhdueshme për të parandaluar çdo incident të mundshëm.

