LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Oficeri hero në Gramsh shpëton të moshuarën nga flakët

Lajmifundit / 14 Gusht 2025, 13:45
Aktualitet

Oficeri hero në Gramsh shpëton të moshuarën nga flakët

Alfred Zhupani është një nga oficerët që prej tre ditësh po përpiqet të shpëtojë jetë njerëzore në zonat e përfshira nga zjarret në Gramsh.

Zhupani, oficer i Krimeve, ka lindur në fshatin Bletëz, një nga zonat më të goditura nga flakët. Gjatë përpjekjeve për të shpëtuar banorët, ai ka rrezikuar jetën e tij, duke vrapuar mes flakëve për të nxjerrë njerëzit nga zonat e rrezikshme.

Në një fotografi që tashmë po bën xhiron e rrjetit, Zhupani shihet duke mbajtur në krahë një grua të moshuar, duke e larguar nga flakët dhe duke siguruar shpëtimin e saj. Sipas raportimeve, 7 fshatra janë shkrumbuar tërësisht nga zjarret, por falë angazhimit të oficerëve dhe ekipit të emergjencave, nuk ka pasur humbje jetë njerëzore në masë.

Dëmet materiale janë të mëdha dhe rimëkëmbja e zonës do të kërkojë kohë, por heroizmi i individëve si Alfred Zhupani ka parandaluar tragjedi të mëdha dhe ka rikthyer shpresën tek banorët e Gramshit.

Zjarret në Gramsh vazhdojnë të monitorohen nga forcat e zjarrfikësve, efektivëve të FA-së dhe ekipet vullnetare, ndërsa banorët kthehen gradualisht në shtëpitë e tyre nën sigurinë e autoriteteve.

Heroizmi i Zhupanit është një kujtesë se, në situata ekstreme, solidariteti dhe guximi mund të shpëtojnë jetë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion